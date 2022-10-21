Відключили 70 об'єктів: у Кривому Розі патруль шукав тих, хто не економить електроенергію

За словами голови військової адміністрації Олександра Вілкула, 19 бригад ходили містом з вечора до пізньої ночі у пошуках порушників.

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Увечері 20 жовтня вулиці Кривого Рогу патрулювало 19 бригад, які шукали тих, хто не звертає уваги на розпорядження та не економить електроенергію. Про це у себе в Telegram-каналі повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Як я і попереджав, правила економії електроенергії в Кривому Розі контролюватимуться максимально жорстко", — прокоментував він.

[ + – ] У Кривому Розі відключають від електрики комерційні об'єкти, що не заощаджують енергію

За словами Вілкула, зведені бригади, до складу яких увійшли представники правоохоронних органів, ходили вулицями у всіх районах міста з 17:00 до пізньої ночі.

В результаті вони виявили та відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, які порушували припис відключити зовнішню рекламу та ілюмінацію. Глава військової адміністрації виклав у мережі відповідні фотографії.

[ + – ] Припис насамперед стосується зовнішньої реклами та ілюмінації

"Знайшлися ті, хто вирішив, що наша спільна справа щодо стримування "енергетичного фронту" їх не стосується. Розмова була короткою, а переважно навіть без розмов, бригади примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів", — уточнив Вілкул.

Як розповів місцевий політик, бригади й надалі патрулюватимуть місто, вишукуючи порушників економії електроенергії.

[ + – ] Порушників у Кривому Розі шукали 19 бригад

Нагадаємо, вчора в Укренерго попередили про обмеження енергоспоживання у всій Україні. Споживачів попередили, що чим більше вони економлять енергії, тим менше аварійних відключень відбувається в країні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня ЗС РФ знищили 30% українських енергостанцій.