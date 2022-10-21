Отключили 70 объектов: в Кривом Роге патруль искал тех, кто не экономит электроэнергию
По словам главы военной администрации Александра Вилкула, 19 бригад ходили по городу с вечера до поздней ночи в поисках нарушителей.
Вечером 20 октября улицы Кривого Рога патрулировало 19 бригад, искавшие тех, кто не обращает внимание на предписание и не экономит электроэнергию. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко", –– прокомментировал он.
По словам Вилкула, сведенные бригады, в состав которых вошли представители правоохранительных органов, ходили по улицам во всех районах города с 17:00 до поздней ночи.
В результате они обнаружили и отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, нарушавших предписание отключить внешнюю рекламу и иллюминацию. Глава военной администрации выложил в сети соответствующие фотографии.
"Нашлись те, кто решил, что наше общее дело по сдерживанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов", –– уточнил Вилкул.
Как рассказал местный политик, бригады будут и дальше патрулировать город, выискивая нарушителей экономии электроэнергии.
Напомним, вчера в Укрэнерго предупредили об ограничениях энергопотребления по всей Украине. Потребителей предупредили о том, что чем больше они экономят энергии, тем меньше аварийных отключений происходит в стране.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября ВС РФ уничтожили 30% украинских энергостанций.