Отключили 70 объектов: в Кривом Роге патруль искал тех, кто не экономит электроэнергию

По словам главы военной администрации Александра Вилкула, 19 бригад ходили по городу с вечера до поздней ночи в поисках нарушителей.

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Вечером 20 октября улицы Кривого Рога патрулировало 19 бригад, искавшие тех, кто не обращает внимание на предписание и не экономит электроэнергию. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко", –– прокомментировал он.

[ + – ] В Кривом Рогу отключают от электричества коммерческие объекты, не экономящие энергию

По словам Вилкула, сведенные бригады, в состав которых вошли представители правоохранительных органов, ходили по улицам во всех районах города с 17:00 до поздней ночи.

В результате они обнаружили и отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, нарушавших предписание отключить внешнюю рекламу и иллюминацию. Глава военной администрации выложил в сети соответствующие фотографии.

[ + – ] Предписание в первую очередь касается внешней рекламы и иллюминации

"Нашлись те, кто решил, что наше общее дело по сдерживанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов", –– уточнил Вилкул.

Как рассказал местный политик, бригады будут и дальше патрулировать город, выискивая нарушителей экономии электроэнергии.

[ + – ] Нарушителей в Кривом Роге искали 19 бригад

Напомним, вчера в Укрэнерго предупредили об ограничениях энергопотребления по всей Украине. Потребителей предупредили о том, что чем больше они экономят энергии, тем меньше аварийных отключений происходит в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября ВС РФ уничтожили 30% украинских энергостанций.