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Украина

Отключили 70 объектов: в Кривом Роге патруль искал тех, кто не экономит электроэнергию

кривой рог, патруль, экономия электроэнергии, бригады, электричество, внешняя реклама, коммерческие объекты
В Кривом Роге отключили от электроснабжения 70 объектов

По словам главы военной администрации Александра Вилкула, 19 бригад ходили по городу с вечера до поздней ночи в поисках нарушителей.

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Вечером 20 октября улицы Кривого Рога патрулировало 19 бригад, искавшие тех, кто не обращает внимание на предписание и не экономит электроэнергию. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Как я и предупреждал, правила экономии электроэнергии в Кривом Роге будут контролироваться максимально жестко", –– прокомментировал он.

кривой рог, патруль, экономия электроэнергии, бригады, электричество, внешняя реклама, коммерческие объекты Fullscreen
В Кривом Рогу отключают от электричества коммерческие объекты, не экономящие энергию

По словам Вилкула, сведенные бригады, в состав которых вошли представители правоохранительных органов, ходили по улицам во всех районах города с 17:00 до поздней ночи.

В результате они обнаружили и отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов, нарушавших предписание отключить внешнюю рекламу и иллюминацию. Глава военной администрации выложил в сети соответствующие фотографии.

кривой рог, патруль, экономия электроэнергии, бригады, электричество, внешняя реклама, коммерческие объекты Fullscreen
Предписание в первую очередь касается внешней рекламы и иллюминации

"Нашлись те, кто решил, что наше общее дело по сдерживанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов", –– уточнил Вилкул.

Как рассказал местный политик, бригады будут и дальше патрулировать город, выискивая нарушителей экономии электроэнергии.

кривой рог, патруль, экономия электричества, бригады Fullscreen
Нарушителей в Кривом Роге искали 19 бригад
кривой рог, патруль, экономия электричества, бригады Fullscreen
кривой рог, патруль, экономия электричества, бригады Fullscreen
кривой рог, патруль, экономия электричества, бригады
кривой рог, патруль, экономия электричества, бригады
кривой рог, патруль, экономия электричества, бригады

Напомним, вчера в Укрэнерго предупредили об ограничениях энергопотребления по всей Украине. Потребителей предупредили о том, что чем больше они экономят энергии, тем меньше аварийных отключений происходит в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября ВС РФ уничтожили 30% украинских энергостанций.