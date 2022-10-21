Питання розв'язано: Україна знайшла три джерела фінансування терміналів Starlink, — Резніков

Міністр оборони зазначив, що фінансування може надходити з Пентагону, Європи чи від приватних донорів.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не матиме проблем з оплатою супутникового інтернету Starlink, оскільки для цього уряд країни має як мінімум три джерела фінансування. Про це повідомляє видання Politico.

В інтерв'ю журналістам видання глава Міноборони, пославшись на особисте спілкування з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, зазначив, що найвищі посадові особи України перебувають у прямому контакті з Ілоном Маском. Вони підтримують зв'язок з американським бізнесменом, щоб знайти вихід із ситуації щодо оплати терміналів Starlink компанії SpaceX.

"Якщо йдеться тільки про гроші, то у нас є щонайменше три джерела. Вони можуть надійти з пакета Пентагону, який підтримує Україну, також з Європи, або можуть активізуватися приватні донори", — сказав Резніков.

За його словами, хоч би яким було фінансування, Україна продовжить співпрацю на технічному рівні з компанією SpaceX.

Оглядачі з посиланням на джерела пишуть, що Пентагон розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink коштами фонду, що використовується для довгострокового постачання зброї та обладнання.

Крім того, існують й інші варіанти надання доступу до мережі, крім Starlink, — наприклад, каліфорнійська компанія супутникового зв'язку Viasat, яка заявила, що вона надає підтримку в Україні та регіоні, включаючи надання безкоштовного громадського Wi-Fi для українських біженців у Словаччині.

Раніше американський бізнесмен і директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія більше не в змозі дарувати термінали Starlink Україні або фінансувати термінали. Крім того, як повідомила телекомпанія CNN, американська компанія не зможе задовольнити запит командувача ЗСУ Валерія Залужного на постачання ще 8000 терміналів Starlink.

Після погроз Ілона Маска припинити фінансування Starlink в Україні, у Вашингтоні почали обговорювати можливість перевірки підприємств американського мільярдера щодо загрози національній безпеці США. Журналісти агентства Bloomberg зазначили, що "американським чиновникам стало ніяково" через подібні заяви Маска.