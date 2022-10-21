Вопрос решен: Украина нашла три источника финансирования терминалов Starlink, — Резников

Министр обороны отметил, что финансирование может поступать из Пентагона, Европы или со стороны частных доноров.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины не будет проблем с оплатой спутникового интернета Starlink, поскольку для этого правительство страны располагает как минимум тремя источниками финансирования. Об этом сообщает издание Politico.

В интервью журналистам издания глава Минобороны, сославшись на личное общение с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, отметил, что высшие должностные лица Украины находятся в прямом контакте с Илоном Маском. Они поддерживают связь с американским бизнесменом, чтобы найти выход из ситуации относительно оплаты терминалов Starlink компании SpaceX.

"Если речь идет только о деньгах, то у нас есть как минимум три источника. Они могут поступить из пакета Пентагона, поддерживающего Украину, также из Европы, или могут активизироваться частные доноры", — сказал Резников.

По его словам, каким бы ни было финансирование, Украина продолжит сотрудничество на техническом уровне с компанией SpaceX.

Обозреватели со ссылкой на источники пишут, что Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink за счет средств фонда, который используется для долгосрочных поставок оружия и оборудования.

Кроме того существуют и другие варианты предоставления доступа к Сети помимо Starlink — например, калифорнийская компания спутниковой связи Viasat, которая заявила, что она оказывает поддержку в Украине и регионе, включая предоставление бесплатного общественного Wi-Fi для украинских беженцев в Словакии.

Ранее американский бизнесмен и директор SpaceX Илон Маск заявил, что компания более не в состоянии дарить терминалы Starlink Украине или финансировать существующие терминалы. Кроме того, как сообщила телекомпания CNN, американская компания не сможет удовлетворить запрос командующего ВСУ Валерия Залужного на поставку еще 8000 терминалов Starlink.

После угроз Илона Маска прекратить финансирование Starlink в Украине, в Вашингтоне начали обсуждать возможность проверки предприятий американского миллиардера на предмет угрозы национальной безопасности США. Журналисты агентства Bloomberg отметили, что "американским чиновникам стало не по себе" из-за подобных заявлений Маска.