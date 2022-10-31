Обіцяв зняти санкції РНБО: ДБР затримало псевдоспівробітника СБУ (відео)

Підозрюваний у шахрайстві обіцяв власникам підприємства вирішити питання із санкціями за 500 тисяч доларів. Щоб пропозиція звучала більш переконливо, він підробив посвідчення співробітника спецслужби.

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У Києві чоловік видавав себе співробітником Служби безпеки України (СБУ). Шахрай обіцяв за 500 тисяч доларів допомогти уникнути санкцій Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО), повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Підозрюваний пообіцяв власникам одного з підприємств у Києві домовитися з керівництвом СБУ та РНБО не включати компанію до списку санкцій.

[ + – ] Підозрюваний розповідав про зв'язки в ОДП, СБУ та РНБО

Підприємство виготовляло металообробні верстати, у його керівництві був громадянин Росії, депутат так званої держради Криму.

Після початку повномасштабної війни з Росією росіянина звільнили та почали шукати консультанта через ризик потрапити під санкції РНБО. Підозрюваний гарантував, що використовує зв'язки в Офісі генерального прокурора, СБУ та РНБО для закриття кримінального провадження щодо представників компанії, додали в СБУ.

Чоловік представлявся співробітником СБУ та використав підроблене службове посвідчення.

[ + – ] Псевдоспівробітника СБУ було затримано під час передачі першого траншу в 250 тис. доларів

"Шахрай вийшов на керівництво компанії та запропонував свої послуги". 28 жовтня псевдоспівробітника СБУ було затримано під час передачі першого траншу в 250 тис. доларів", — зазначило ГБР.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що йдеться про мешканця Дніпропетровської області.

[ + – ] Затриманий перебуває у розшуку за умисне вбивство

Правоохоронці з'ясували, що затриманий перебуває у розшуку за скоєння умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК).

Йому повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше новини Укрнет повідомляли, що на Миколаївщині засудили до 15 років жінку, яка готувала проникнення російської ДРГ до міста.

Фокус писав про шахраїв у соцмережах та інтернеті, які намагаються нажитися на українцях. Вони розміщують оголошення з пропозиціями перейти на фішингові сайти та оформити собі "виплати". У результаті аферисти отримують дані банківських рахунків.

Шахраї проводять різні схеми з російськими депутатами та головами регіонів. У пастку потрапив і двоюрідний брат голови Чечні Адам Делімханов.