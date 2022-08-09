"На потреби спецоперації": шахраї виманили гроші в депутатів Держдуми та глав регіонів РФ

Депутатам і керівникам російських регіонів дзвонили від імені брата Рамзана Кадирова, тому відмовити було нелегко.

Депутат Держдуми Росії, двоюрідний брат голови Чечні Адам Делімханов оголосив про те, що шахраї "розводять" його колег із парламенту, а також глав російських регіонів та інших посадових осіб, прикриваючись його ім'ям.

"Схема така: дзвонять із різних операторів мобільного зв'язку від мого імені. Зловмисники повідомляють, що я нібито перебуваю на території "ДНР", далі слідує діалог, який закінчується проханням переказати певну суму коштів на потреби спеціальної військової операції (так у Росії вимагають називати війну проти України — Фокус )", — сказав Делімханов.

Делімханов запевнив, що вже написав заяви в правоохоронні органи та попросив повідомити йому про всі такі випадки.

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Нагадаємо, російські журналісти з'ясували, що Делімханов працює над медіаобразом чеченських бойовиків. Незважаючи на великі втрати серед "кадирівців", йому спочатку вдалося створити в соцмережах і російській пропаганді ілюзію про те, що вони є одним із найуспішніших підрозділів. Щоправда, підвищена медіаактивність чеченців і відверто постановочні сюжети призвели до того, що їх усе частіше називають "тікток-військами" навіть росіяни.

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У травні британська розвідка повідомила, що Адам Делімханов був польовим командиром чеченців під час захоплення Маріуполя. Росія залучала тисячі "кадирівців", щоб узяти місто, а голова Чечні, ймовірно, особисто стежив за задіянням своєї гвардії на фронті.