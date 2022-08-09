"На нужды спецоперации": мошенники выманили деньги у депутатов Госдумы и глав регионов РФ

Депутатам и руководителям российских регионов звонили от имени брата Рамзана Кадырова, поэтому отказать было нелегко.

Депутат Госдумы России, двоюродный брат главы Чечни Адам Делимханов объявил о том, что мошенники "разводят" его коллег по парламенту, а также глав российских регионов и других должностных лиц, прикрываясь его именем.

"Схема такая: звонят с различных операторов мобильной связи от моего имени. Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории "ДНР", далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определенную сумму денежных средств на нужды специальной военной операции (так в России требуют называть войну против Украины — Фокус)", — сказал Делимханов.

Делимханов заверил, что уже написал заявления в правоохранительные органы и попросил сообщить ему обо всех таких случаях.

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Напомним, российские журналисты выяснили, что Делимханов работает над медиа-образом чеченских боевиков. Несмотря на большие потери среди "кадыровцев", ему поначалу удалось создать в соцсетях и российской пропаганде иллюзию о том, что они являются одним из самых успешных подразделений. Правда, повышенная медиаактивность чеченцев и откровенно постановочные сюжеты привели к тому, что их все чаще называют "тикток-войсками" даже россияне.

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В мае британская разведка сообщила, что Адам Делимханов был полевым командиром чеченцев во время захвата Мариуполя. Россия привлекала тысячи "кадыровцев", чтобы взять город, а глава Чечни, вероятно, лично следил за задействованием своей гвардии на фронте.