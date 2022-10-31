Обещал снять санкции СНБО: в Киеве задержали псевдосотрудника СБУ (видео)

Подозреваемый в мошенничестве обещал владельцам предприятия решить вопрос с санкциями за 500 тысяч долларов. Чтобы предложение звучало убедительнее, он подделал удостоверение сотрудника спецслужбы.

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В Киеве мужчина выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Мошенник обещал за 500 тысяч долларов помочь избежать санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Подозреваемый пообещал владельцам одного из предприятий в Киеве договориться с руководством СБУ и СНБО не включать компанию в санкционный список.

[ + – ] Подозреваемый рассказывал о связях в ОГП, СБУ и СНБО

Предприятие изготавливало металлообрабатывающие станки, в составе его руководства был гражданин России, депутат так называемого госсовета Крыма.

После начала полномасштабной войны с Россией россиянина уволили и начали искать консультанта из-за риска попасть под санкции СНБО. Подозреваемый гарантировал, что использует связи в Офисе генерального прокурора, СБУ и СНБО для закрытия уголовного производства в отношении представителей компании, добавили в СБУ.

Мужчина представлялся сотрудником СБУ и использовал поддельное служебное удостоверение.

[ + – ] Псевдосотрудник СБУ был задержан во время передачи первого транша в 250 тыс. долларов

"Мошенник вышел на руководство компании и предложил свои услуги". 28 октября псевдосотрудник СБУ был задержан во время передачи первого транша в 250 тыс. долларов", — отметило ГБР.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что речь идет о жителе Днепропетровской области.

[ + – ] Задержанный находится в розыске за умышленное убийство

Правоохранители выяснили, что задержанный находится в розыске за совершение умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК).

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что накануне СБУ задержала своего сотрудника за взятку в 30 тыс. долларов. Оперативник хотел помочь в решении вопроса в одном из уголовных производств. По информации следствия, он требовал за все 150 тысяч долларов.

Фокус писал о мошенниках в соцсетях и интернете, которые пытаются нажиться на украинцах. Они размещают объявления с предложениями перейти на фишинговые сайты и оформить себе "выплаты". В итоге аферисты получают данные банковских счетов.

Мошенники проводят различные схемы с российскими депутатами и главами регионов. В ловушку попал и двоюродный брат главы Чечни Адам Делимханов.