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Україна

Замість площі Перемоги – Галицька: у КМДА пропонують проголосувати за дерусифікацію Києва

Перейменування вулиць Києва
У КМДА пропонують повернути 32 об'єктам Києва історичні назви

У додатку "Київ цифровий" мешканці столиці можуть проголосувати за повернення історичних назв для 32 об'єктів міста – вулиць, провулків, площ.

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У додатку "Київ цифровий" розпочалося опитування громадської думки щодо повернення історичних назв міським об'єктам української столиці. Про це розповіли в Київській міській державній адміністрації.

Повідомляється, що до переліку увійшли 32 об'єкти — вулиці, провулки, площі, сучасні назви яких пов'язані з Росією.

Наприклад, провулок Мічуріна в КМДА пропонують перейменувати на Болсунівський, а на вулиці Трудовій — повернути історичну назву Чмелів Яр. Площа Перемоги може стати Галицькою, а Брест-Литовське шосе – Берестейським.

Як проголосувати?

  • Зайдіть у програму "Київ Цифровий".
  • Оберіть пункт "Електронна демократія", а потім — "Опитування".
  • Перегляньте список питань і натисніть "Взяти участь".
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Як повідомив заступник голови КМДА та керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, опитування триває до 13 листопада. Потім результати передадуть на розгляд Київради.

Нагадаємо, 27 жовтня у Києві перейменували понад 40 вулиць. За інформацією чиновників, нові назви обирали самі мешканці столиці. Тепер у столиці є провулок Скрябіна, вулиці Макса Левіна, Кастуся Калиновського, Павла Лі та Чорнобаєвська.

26 жовтня у Києві офіційно відкрили вулицю імені полку "Азов". Раніше вулиця мала ім'я маршала СРСР Родіона Малиновського. За перейменування топоніму масово висловилися кияни цього літа.