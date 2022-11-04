Вместо площади Победы — Галицкая: в КГГА предлагают проголосовать за дерусификацию Киева

В приложении "Киев цифровой" жители столицы могут проголосовать за возвращения исторических названий для 32 объектов города — улиц, переулков, площадей.

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В приложении "Киев цифровой" начался опрос общественного мнения по поводу возвращения исторических названий городским объектам украинской столицы. Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в перечень вошли 32 объекта — улицы, переулки, площади, современные названия которых связанные с Россией.

Например, переулок Мичурина в КГГА предлагают переименовать в Болсуновский, а улице Трудовой — вернуть историческое название Чмелов Яр. Площадь Победы может стать Галицкой, а Брест-Литовское шоссе — Берестейским.

Как проголосовать?

Зайдите в приложение "Киев Цифровой".

Выберете пункт "Электронная демократия", а потом — "Опрос".

Просматривайте список вопросов и нажмите "Принять участие".

Как сообщил заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич, опрос продолжается до 13 ноября. Затем результаты передадут на рассмотрение Киевсовета.

Напомним, 27 октября в Киеве переименовали более 40 улиц. По информации чиновников, новые названия выбирали сами жители столицы. Теперь в столице есть переулок Скрябина, улицы Макса Левина, Кастуся Калиновского, Павла Ли и Чернобаевская.

26 октября в Киеве официально открыли улицу имени полка "Азов". Ранее улица носила имя маршала СССР Родиона Малиновского. За переименование топонима массово высказались киевляне летом этого года.