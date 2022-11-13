Сьогодні світла не буде у восьми регіонах: "Укренерго" опублікувало список

Аварійні відключення 13 листопада застосовуватимуть у Києві, Київській, Черкаській та інших областях, повідомили у компанії.

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У неділю, 13 листопада, графіки аварійних відключень електроенергії діють у Києві та ще семи регіонах України. Планові відключення продовжуватимуть діяти після стабілізації ситуації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

13 листопада графіки аварійних відключень запроваджено у таких регіонах:

Київ;

Київська область;

Черкаська область;

Чернігівська область;

Житомирська область;

Харківська область;

Полтавська область;

Сумська область.

"Після стабілізації ситуації у цих областях продовжать діяти планові відключення. В інших областях України відключення не прогнозуються", — повідомили в компанії.

"Укренерго" запевнило, що фахівці цілодобово працюють над відновленням об'єктів енергосистеми, пошкоджених внаслідок атак з боку Збройних сил РФ. Компанія закликала українців економити електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку, щоб уникнути перевантаження мереж та для прискорення їх відновлення.

Напередодні повідомлялося, що 13 листопада планові відключення плануються також на Донеччині, проте в актуальному на момент публікації посту "Укренерго" згадок про це немає.

Нагадаємо, нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що у Києві можуть збільшити час відключень електроенергії через зниження температури повітря.

Також Фокус писав про те, чому столичним новобудовам найчастіше відключають світло.