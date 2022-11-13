Сегодня света не будет в восьми регионах: "Укрэнерго" опубликовало список

Аварийные отключения 13 ноября применят в Киеве, Киевской, Черкасской и других областях, сообщили в компании.

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В воскресенье, 13 ноября, графики аварийных отключений электроэнергии действуют в Киеве и еще семи регионах Украины. Плановые отключения продолжат действовать после стабилизации ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

13 ноября графики аварийных отключений введены в таких регионах:

Киев;

Киевская область;

Черкасская область;

Черниговская область;

Житомирская область;

Харьковская область;

Полтавская область;

Сумская область.

"После стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения. В других областях Украины отключения не прогнозируются", — сообщили в компании.

"Укрэнерго" заверило, что специалисты круглосуточно работают над восстановлением объектов энергосистемы, поврежденных в результате атак со стороны Вооруженных сил РФ. Компания призвала украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика, во избежание перегрузки сетей и для ускорения их восстановления.

Накануне сообщалось, что 13 ноября плановые отключения планируются также в Донецкой области, однако в актуальном на момент публикации посте "Укрэнерго" упоминаний об этом нет.

Напомним, недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве могут увеличить время отключений электроэнергии из-за снижения температуры воздуха.

Также Фокус писал о том, почему столичным новостройкам чаще отключают свет.