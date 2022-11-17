"Ми точно переможемо у цій війні": Україна розробила систему постачання електрики, — Зеленський

За словами глави держави, головне завдання полягає в тому, щоб зберегти ту енергетичну інфраструктуру, яку Україна має зараз.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна змогла створити нову мережу постачання електроенергії. Проте реалізувати її доведеться лише після того, як закінчиться війна. Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами.

За словами Зеленського, було розроблено паралельну мережу, проте пріоритет зараз – захист того, що є на цей час.

"Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні… Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди потрапляє Росія, наші люди мали доступ до електрики", – сказав президент журналістам.

Крім того, Зеленська Україна могла втратити державність, якби почала евакуювати населення з міст, які постраждали від російських атак з енергетичної інфраструктури. Наприклад, була пропозиція евакуювати весь Київ.

Однак, як сказав президент, це могло б призвести до того, що Росія знову спробувала наступати з території Білорусі на північ України.

"Якщо немає людей у місті, тоді ракети будуть усюди, буде Маріуполь у кожному місті, буде скрізь смерть", — сказав Зеленський.

За його словами, якщо всіх вивезти, то невідомо, хто ж захищатиме державу. Він упевнений, що для багатьох військових великою мотивацією служать сім'ї, які чекають на їхні будинки.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський запропонував публічний формат переговорів із Путіним. За словами президента, західні партнери повідомили про пропозицію Путіна розпочати прямі переговори з Україною.

Також нагадаємо, що Зеленський відповів на звинувачення в інциденті з Польщею. Президент пояснив, що дійшов таких висновків після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.