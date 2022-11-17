"Мы точно победим в этой войне": Украина разработала систему снабжения электричеством, — Зеленский

По словам главы государства, главная задача состоит в том, чтобы сохранить ту энергетическую инфраструктуру, которой Украина обладает сейчас.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна смогла создать новую сеть поставок электроэнергии. Однако реализовать ее придется только после того, как закончится война. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, была разработана параллельная сеть, однако главный приоритет сейчас – защита того, что есть на данный момент.

"Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне… Мы сегодня заняты тем, чтобы независимо от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству", – сказал президент журналистам.

Кроме того, Зеленский Украина могла потерять государственность, если бы начала эвакуировать население из городов, которые пострадали от российских атак по энергетической инфраструктуре. К примеру, было предложение эвакуировать весь Киев.

Однако, как сказал президент, это могло бы привести к тому, что Россия снова попыталась бы наступать с территории Беларуси на север Украины.

"Если нет людей в городе, тогда ракеты будут повсюду, будет Мариуполь в каждом городе, будет везде смерть", — сказал Зеленский.

По его словам, если всех вывезти, то неизвестно, кто же будет защищать государство. Он уверен, что для многих военных большой мотивацией служат семьи, которые ждут их дома.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский предложил публичный формат переговоров с Путиным. По словам президента, западные партнеры сообщили о предложении Путина начать прямые переговоры с Украиной.

Также напомним, что Зеленский ответил на обвинения в инциденте с Польшей. Президент объяснил, что пришел к таким выводам после доклада главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.