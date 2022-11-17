Навіть у приватних будинках: у Полтавській області заборонили новорічну ілюмінацію

Гірлянди та інші світлові прикраси не можна вмикати на комерційних та державних об'єктах. З метою економії електроенергії у регіоні заборонили підсвічування зовнішньої реклами.

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На Полтавщині заборонили використовувати святкову ілюмінацію на Новий рік. Про це написав у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

Гірлянди та інші світлові декорації заборонено включати на комерційних, комунальних та державних об'єктах, на вулицях, у скверах, парках та приватних володіннях.

"Рішення вимушене, тому сподіваємося на розуміння. Це не тільки економія електроенергії, а й дотримання наявних заходів безпеки", — зазначив глава ОВА.

Лунін нагадав про заборону використання електроенергії у регіоні для підсвічування зовнішньої реклами.

"Вимушено економимо і на вуличному освітленні. Святкуватимемо після перемоги. Нині одне з основних завдань — максимальна економія електроенергії", — сказав він.

Як планують святкувати Новий рік у Полтаві

Міський голова Полтави Олександр Мамай був не проти встановлення новорічної ялинки. Мер міста закликав дочекатися дозволу Кабміну та згоди мешканців громади.

Мамай обіцяв провести у себе в Telegram опитування серед полтавців, чи потрібно ставити міську ялинку.

У Кременчуці на Полтавщині вирішили ставити ялинку, але не витрачатимуться на прикраси. Масові зимові свята у місті скасували, але крижана ковзанка продовжить роботу.

Встановити ялинку без ілюмінацій хочуть і у Миргороді на Полтавщині, святкові заходи проводити не збираються.

Нагадаємо, що у Київській області також заборонили новорічну ілюмінацію, зокрема гірлянди та світлові декорації. Заборона є обов'язковою до виконання комерційними та державними об'єктами.

Міськрада Києва раніше просили встановити головну новорічну ялинку у столиці, попри війну з Росією та постійні відключення електрики.

Зазначимо, що у російському Санкт-Петербургу скасували новорічні святкові заходи, щоб купити спорядження мобілізованим на війну.