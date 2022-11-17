Навіть у приватних будинках: у Полтавській області заборонили новорічну ілюмінацію
Гірлянди та інші світлові прикраси не можна вмикати на комерційних та державних об'єктах. З метою економії електроенергії у регіоні заборонили підсвічування зовнішньої реклами.
На Полтавщині заборонили використовувати святкову ілюмінацію на Новий рік. Про це написав у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.
Гірлянди та інші світлові декорації заборонено включати на комерційних, комунальних та державних об'єктах, на вулицях, у скверах, парках та приватних володіннях.
"Рішення вимушене, тому сподіваємося на розуміння. Це не тільки економія електроенергії, а й дотримання наявних заходів безпеки", — зазначив глава ОВА.
Лунін нагадав про заборону використання електроенергії у регіоні для підсвічування зовнішньої реклами.
"Вимушено економимо і на вуличному освітленні. Святкуватимемо після перемоги. Нині одне з основних завдань — максимальна економія електроенергії", — сказав він.
Як планують святкувати Новий рік у Полтаві
Міський голова Полтави Олександр Мамай був не проти встановлення новорічної ялинки. Мер міста закликав дочекатися дозволу Кабміну та згоди мешканців громади.
Мамай обіцяв провести у себе в Telegram опитування серед полтавців, чи потрібно ставити міську ялинку.
У Кременчуці на Полтавщині вирішили ставити ялинку, але не витрачатимуться на прикраси. Масові зимові свята у місті скасували, але крижана ковзанка продовжить роботу.
Встановити ялинку без ілюмінацій хочуть і у Миргороді на Полтавщині, святкові заходи проводити не збираються.
Нагадаємо, що у Київській області також заборонили новорічну ілюмінацію, зокрема гірлянди та світлові декорації. Заборона є обов'язковою до виконання комерційними та державними об'єктами.
Міськрада Києва раніше просили встановити головну новорічну ялинку у столиці, попри війну з Росією та постійні відключення електрики.
Зазначимо, що у російському Санкт-Петербургу скасували новорічні святкові заходи, щоб купити спорядження мобілізованим на війну.