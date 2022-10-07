Збирають гроші на одяг новобранцям: росіян позбавлять новорічних свят (фото)

Влада російських міст намагається одягнути та взути мобілізованих, яких відправляють в Україну. Тому жителі Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда й інших міст залишаться без концертів, феєрверків і гулянь на Новий рік.

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Влада російського Санкт-Петербурга скасує всі новорічні святкові заходи, щоб витратити зекономлені гроші на спорядження мобілізованих і добровольців. Про це написав у Telegram губернатор міста Олександр Беглов.

Концерти не пройдуть на Палацовій площі та Невському проспекті. Феєрверк і благодійний прийом у Таврійському палаці теж не відбудеться, порадував Беглов мешканців міста.

Новорічні ялинки та дитячі ранки збережуть, як і всі святкові програми для сімей.

Наприкінці вересня цього року губернатор розповідав, як влада підтримає мобілізованих. Призовникам обіцяють одноразову виплату 100 тис. рублів, а добровольцям — 300 тис. рублів.

Діти майбутніх окупантів отримають безкоштовне харчування у школах, безкоштовний проїзд і позачерговий вступ до дитячих садків і шкіл.

Де ще відмовляться від Нового року?

Мер Нижнього Новгорода Юрій Шалабаєв взяв приклад із петербурзького колеги. Чиновник поінформував про скасування салютів і гулянь. Усі гроші спрямують на пільги сім'ям мобілізованих.

"У нас є інші завдання... Це плата за дитячі садки, за харчування у школах, за "продовженку", за додаткову освіту", — заявив градоначальник.

[ + – ] Великі міста РФ відмовляються від новорічних феєрверків, концертів і масових гулянь

Влада Калінінграда не купуватиме новорічну ялинку та прикраси до зимового свята.

Після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації з'явилася петиція "Замість новорічної ялинки — матеріальна допомога мобілізованим калінінградцям". Її автори запропонували відправити "новорічні" гроші на закупівлю теплого одягу, ліків і квадрокоптерів для загарбників.

У Тобольську Тюменської області відмовилися від новорічного феєрверку та урочистостей, заощаджені гроші підуть на благодійні ялинки для дітей призваних воювати в Україні.

Голова Калуги Дмитро Денисов вирішив не витрачатися на святкування Нового року і вчинити так само, як і його колеги. У Калузі не буде святкових прикрас.

"Не проводитимемо феєрверків, концертів і масових гулянь. Усі вільні кошти спрямуємо на підтримку мобілізованих калужан", — повідомив чиновник.

Нагадаємо, що в Росії говорять про можливу мобілізацію Микити Преснякова, онука Алли Пугачової. Це могло статися після виїзду співачки з країни.

В РНБО України вважають, що кількість російських громадян, які виїхали з Росії вдвічі більша за кількість мобілізованих.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше говорив про відправлення в Україну перших 150 тисяч мобілізованих росіян. Вони поповнять частини загарбників на фронті, де найбільше втрат.