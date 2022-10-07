Собирают деньги на одежду новобранцам: россиян лишат новогодних торжеств (фото)

Власти российских городов пытаются одеть и обуть мобилизованных, которых отправляют в Украину. Поэтому жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов останутся без концертов, фейерверков и гуляний на Новый год.

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Власти российского Санкт-Петербурга отменят все новогодние праздничные мероприятия, чтобы потратить сэкономленные деньги на снаряжение мобилизованных и добровольцев. Об этом написал в Telegram губернатор города Александр Беглов.

Концерты не пройдут на Дворцовой площади и Невском проспекте. Фейерверк и благотворительный прием в Таврическом дворце тоже не состоится, обрадовал Беглов жителей города.

Новогодние елки и детские утренники сохранят, как и все праздничные программы для семей.

В конце сентября этого года губернатор рассказывал, как власти поддержат мобилизованных. Призывникам обещают единоразовую выплату 100 тыс. рублей, а добровольцам — 300 тыс. рублей.

Дети будущих оккупантов получат бесплатное питание в школах, бесплатный проезд и внеочередное поступление в детские сады и школы.

Где еще откажутся от Нового года?

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев взял пример с петербургского коллеги. Чиновник проинформировал об отмене салютов и гуляний. Все деньги направят на льготы семьям мобилизованных.

"У нас есть другие задачи… Это плата за детские сады, за питание в школах, за "продленку", за дополнительное образование", — заявил градоначальник.

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Власти Калининграда не будут покупать новогоднюю елку и украшения к зимнему празднику.

После объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации появилась петиция "Вместо новогодней елки — материальная помощь мобилизованным калининградцам". Ее авторы предложили отправить "новогодние" деньги на закупку теплой одежды, лекарств и квадрокоптеров для захватчиков.

В Тобольске Тюменской области отказались от новогоднего фейерверка и торжеств, сэкономленные деньги пойдут на благотворительные елки для детей призванных воевать в Украине.

Глава Калуги Дмитрий Денисов решил не тратиться на празднование Нового года и поступить так же как его коллеги. В Калуге не будет праздничных украшений.

"Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан", – сообщил чиновник.

Напомним, что в России говорят о возможной мобилизации Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой. Это могло случиться после выезда певицы из страны.

В СНБО Украины полагают, что число российских граждан, которые выехали из России в 2 раза больше количества мобилизованных.

Министр обороны Алексей Резников ранее говорил об отправке в Украину первых 150 тысяч мобилизованных россиян. Они пополнят части захватчиков на фронте, где больше всего потерь.