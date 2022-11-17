Даже в частных домах: в Полтавской области запретили новогоднюю иллюминацию

Гирлянды и другие световые декорации нельзя включать на коммерческих и государственных объектах. В целях экономии электроэнергии в регионе запретили подсветку наружной рекламы.

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В Полтавской области запретили использовать праздничную иллюминацию на Новый год. Об этом написал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

Гирлянды и другие световые декорации запрещено включать на коммерческих, коммунальных и государственных объектах, на улицах, в скверах, парках и частных владениях.

"Решение вынужденное, потому надеемся на понимание. Это не только экономия электроэнергии, но и соблюдение действующих мер безопасности", — указал глава ОВА.

Лунин напомнил о запрете использования электроэнергии в регионе для подсветки наружной рекламы.

"Вынужденно экономим и на уличном освещении. Праздновать будем после победы. В настоящее время одна из основных задач – максимальная экономия электроэнергии", — заключил он.

Как планируют праздновать Новый год в Полтаве

Городской голова Полтавы Александр Мамай был не против установки новогодней елки. Мэр города призывал дождаться разрешения Кабмина и согласия жителей общины.

Мамай обещал провести у себя в Telegram опрос среди полтавчан, нужно ли ставить городскую елку.

В Кременчуге Полтавской области решили ставить елку, но тратиться на украшения не будут. Массовые зимние праздники в городе отменили, но ледяной каток продолжит работу.

Установить елку без иллюминаций хотят и в Миргороде Полтавской области, праздничные мероприятия проводить не собираются.

Напомним, что в Киевской области тоже запретили новогоднюю иллюминацию, в том числе гирлянды и световые декорации. Запрет обязателен к исполнению коммерческими и государственными объектами.

Горсовет Киева ранее просили установить главную новогоднюю елку в столице, несмотря на войну с Россией и постоянные отключения электричества.

Отметим, что в российском Санкт-Петербурга отменили новогодние праздничные мероприятия, чтобы кукпить снаряжение мобилизованным на войну.