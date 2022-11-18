Снігопади, ожеледиця та сильний вітер: в Україні прогнозують погіршення погодних умов

До кінця доби 18 листопада у Карпатах та Прикарпатті очікується сильний снігопад, а на заході, півночі та в деяких центральних областях країни приріст снігового покриву становитиме 10-20 см.

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Синоптики попередили про погіршення погодних умов України. 18-19 листопада деякі українські області накриють снігопади, ожеледиця та сильний вітер. В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли прогноз погоди на найближчі дні.

Повідомляється, що до кінця доби 18 листопада у Карпатах та Прикарпатті очікується сильний снігопад — 2 рівень небезпеки.

У ніч на 19 листопада у більшості північних та центральних областей також прогнозуються снігопади, мокрий сніг та налипання мокрого снігу. Протягом доби у північно-східних областях очікуються снігопади з переходом у дощ та ожеледицю — 1 рівень небезпеки.

Прогноз погоди також вказує на те, що у південних областях України пройдуть зливи. На заході та півночі країни, а також місцями у Вінницькій та Черкаській областях очікується приріст снігового покриву заввишки 10-20 см.

Також синоптики попереджають про ожеледицю по всій території України, окрім південних областей. Вдень 19 листопада у східних та південних регіонах будуть пориви вітру 15-20 метрів за секунду — 1 рівень небезпеки.

"Складні погодні умови призведуть у більшості західних та центральних, північних та північно-східних областях до порушення (у Карпатському регіоні місцями зупинки) руху транспорту на дорогах та вулицях", — повідомили у гідрометеорологічному центрі прогноз погоди.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві випав перший сніг. Прогноз погоди вказує на те, що опади у столиці закінчаться 20 листопада.

Раніше, 10 вересня синоптики спрогнозували, що зима 2022-23 в Україні має видатися теплою і без опадів. У Тихому океані вже третій сезон поспіль панує течія Ла-Нінья, яка не дасть Європі замерзнути.