Мешканці Одеси перекрили дорогу, протестуючи проти відключень світла (відео)

За даними журналістів, одесити були незадоволені роботою електромонтерів, які тривалий час не можуть знайти причину, через яку 7 будинків кілька днів залишаються без світла. Хоча напруга на мікрорайон подається регулярно.

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В одеському мікрорайоні Вузівський, поряд із супермаркетом "Таврія", місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти екстрених відключень електроенергії. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У соцмережах мешканці публікують відео з місця, де спалахнув стихійний протест.

[ + – ] Відео перекритої дороги через відсутність світла

Повідомляється, що містяни незадоволені роботою електромонтерів, які тривалий час не можуть знайти причини, чому у семи будинках вже третю добу немає електропостачання. Хоча напруга на мікрорайон подається регулярно.

Правоохоронці попросили людей розійтися додому.

Реакція влади Одеської області

Голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що протягом дня 18 листопада енергетики вжили потрібних заходів, щоб у мешканців області хоча б на короткий період часу з'явилося світло. Складено план обмежень, про який буде повідомлено громадянам.

"Прошу мешканців області, у яких протягом трьох діб і досі немає світла, повідомити про це контактний центр ДТЕК одеської електромережі, зокрема за допомогою чат-ботів енергетичної компанії в соцмережах", — заявив Марченко.

[ + – ] Заява Максима Марченка у зв'язку зі скаргами мешканців Одеси на відключення світла

Планові відключення повертаються

[ + – ] 19 листопада по всій Україні з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 діятимуть планові відключення електроенергії

Тим часом у НЕК "Укренерго" повідомили, що з 19 листопада у всіх областях України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 діятимуть планові відключення електроенергії. Додаткові аварійні відключення поки не передбачаються.

Зазначається, що обмеження споживання стали наслідком ракетних атак російських військ на енергосистему України.

"Цього тижня це була вже шоста. Пошкоджень багато, вони складні, — йдеться в повідомленні. — Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світ українцям".

НЕК закликає виявити мужність цієї зими, щоб протистояти ворогові на енергетичному фронті.

Графіки планових відключень складають і застосовують обленерго, їх список можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що громадянам України пояснили, чи варто чекати на блекаут. На думку експерта в галузі енергетики Олександра Харченка, слід готуватися до тривалої відсутності електроенергії. Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук дотримується протилежної думки та вважає, що всеукраїнський блекаут малоймовірний.

Раніше Фокус повідомляв, що графіки не діють, оскільки ДТЕК запровадив екстрені відключення електроенергії у Києві. Жорсткіші обмеження поширюються і на Київську область.