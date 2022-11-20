"Вдалося пом'якшити обмеження": в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 20 листопада

Додаткових аварійних відключень електрики не передбачено в жодній області України.

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20 листопада у всіх областях України передбачені планові відключення електрики. Вони будуть застосовуватись з 8:00 до 24:00. Про це розповіли в енергетичній компанії "Укренерго".

У відомстві повідомили, що додаткових аварійних відключень світла не передбачено. Також відомо, що з 19 листопада вдалося пом'якшити обмеження, а енергетики продовжують працювати, щоби повернути світло українцям.

"Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо і тримаємо баланс в енергосистемі", — заявили в "Укренерго".

Нагадаємо, 19 листопада у всіх областях України діяли планові відключення електрики. Їх застосовували з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00. Тоді енергетики розповіли, що пошкоджень на об'єктах інфраструктури дуже багато, і вони досить складні. Тому система ремонтується без вихідних.

18 листопада у Центрі досліджень енергетики розповіли, що блекаут в Україні поки що є малоймовірним сценарієм. Проте, якщо енергетична система не витримає ракетних ударів ЗС РФ, то для її відновлення може знадобитися від 7 до 10 днів.

17 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія завдає ударів по об'єктах інфраструктури, тому що Україна не хоче йти на мирні переговори. Він стверджує, що ЗС РФ б'ють по оборонно-промисловому комплексу.