"Удалось смягчить ограничения": в "Укренерго" рассказали, как будут выключать свет 20 ноября

Дополнительные аварийные отключения электричества не предусмотрены ни в одной области Украины.

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20 ноября во всех областях Украины предусмотрены плановые отключения электричества. Они будут применяться с 8:00 до 24:00. Об этом рассказали в энергетической компании "Укрэнерго".

В ведомстве сообщили, что дополнительных аварийных отключений света не предусмотрено. Также известно, что с 19 ноября удалось смягчить ограничения, а энергетики продолжают работать, чтобы вернуть свет украинцам.

"Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решения, заживляем и держим баланс в энергосистеме", — заявили в "Укрэнерго".

Напомним, 19 ноября во всех областях Украины действовали плановые отключения электричества. Их применяли с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00. Тогда в энергетики рассказали, что повреждений на объектах инфраструктуры очень много, и они довольно сложные. Поэтому система ремонтируется без выходных.

18 ноября в Центре исследований энергетики рассказали, что блекаут в Украине пока является маловероятным сценарием. Однако, если энергетическая система не выдержит ракетных ударов ВС РФ, то на ее восстановление может потребоваться от 7 до 10 дней.

17 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры, потому что Украина не хочет идти на мирные переговоры. Он утверждает, что ВС РФ бьют по оборонно-промышленному комплексу.