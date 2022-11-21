"Чому не на передовій?": священики УПЦ МП влаштували суперечку з військовими під Хмельницьким

Мешканці села Велика Березна на зборах вимагали, щоб храм перейшов з Московського патріархату до ПЦУ. На місці зборів опинилися і військові, яких представники духовенства почали ображати.

Related video

У селі Велика Березна Хмельницької області стався конфлікт за участю священників місцевого храму Української Православної Церкви Московського патріархату та бійцями українського спецпідрозділу Національної поліції "Сафарі". Представники духовенства ображали бійців, дорікаючи тим, що вони не на передовій. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив один з представників "Сафарі", депутат Полонської міськради Віталій Головня.

За словами автора публікації, священники "загрожували військовим, ображали та тягли руки". Це сталося поряд з церквою УПЦ МП під час зборів, які ініціювали мешканці села для розв'язання питання про перехід храму до складу Православної Церкви України (ПЦУ).

"Знаєте, що ми почули під стінами церкви МП (Московського патріархату)?.. "Що ви робите вдома?", "Чому не на передовій"... Найбільшою образою стала втіха прихильників російського світу від того, що люди села, які хотіли переходу, не набрали достатньої кількості голосів", — йдеться у публікації.

Головня пояснив, що військові приїхали до села під час першої за час служби відпустки. На опублікованому ним відео інциденту знято, як бійці стоять між двома натовпами. З одного боку, зібралися противники переходу церкви до складу ПЦУ та священнослужителі, з іншого — прихильники цієї ініціативи. Якоїсь миті можна помітити, як один з представників храму тягнеться руками до опонентів, проте, судячи з кадрів, бійки під час інциденту не сталося.

Не дали відспівати бійця: передісторія конфлікту

За словами настоятеля Свято-Троїцької церкви Полонського округу ПЦУ Андрія Моравського, у Великій Березні священник, який підпорядковується Московському патріархату, не дозволив відспівати загиблого під час війни під Харковом 32-річного Сергія Цимбалюка. Чоловік помер 23 квітня, і сім'я не могла його поховати протягом 190 днів — тіло вдалося забрати з Харківської області лише після деокупації частини регіону.

У селі Велика Березна є лише одна церква, і вона підпорядковується МП, проте родина відмовилася ховати його за участю священників Московського патріархату та запросили до храму богослужителя ПЦУ. Однак настоятель храму Ігор Бондарук не одразу дав на це згоду, попри вмовляння місцевої влади та правоохоронців. Зрештою, він погодився, однак за умови, що священник ПЦУ не зайде до престолу в церкві.

Моравський додав, що не зміг розпочати обряд, оскільки в храмі була зачинена Царська брама, а настоятель церкви відкрити їх відмовився, у зв'язку з чим почався конфлікт. Військовослужбовця поховали, проте після інциденту частина жителів села вирішила ініціювати збори щодо переходу храму з УПЦ МП до ПЦУ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виконання проросійської пісні в одному із храмів Києво-Печерської Лаври в умовах повномасштабної війни проти РФ.

Також ми писали про те, як улітку на Вінниччині під час відспівування загиблого українського військового Олександра Зінівого священник Української Православної Церкви накинувся на свого колегу з Православної Церкви України, коли той звернувся до місцевих жителів із пропозицією заборонити діяльність УПЦ МП.