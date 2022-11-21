"Почему не на передовой?": священники УПЦ МП устроили перепалку с военными под Хмельницким

Жители села Великая Березна на собрании требовали, чтобы храм перешел из Московского патриархата в ПЦУ. На месте собрания оказались и военные, которых представители духовенства принялись оскорблять.

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В селе Великая Березна Хмельницкой области случился конфликт с участием священников местного храма Украинской Православной Церкви Московского патриархата и бойцами украинского спецподразделения Национальной полиции "Сафари". Представители духовенства оскорбляли бойцов, упрекая тех, что они не на передовой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из представителей "Сафари", депутат Полонского горсовета Виталий Головня.

По словам автора публикации, священники "угрожали военным, оскорбляли и тянули руки". Это произошло рядом с церковью УПЦ МП во время собрания, которое инициировали жители села для решения вопроса о переходе храма в состав Православной Церкви Украины (ПЦУ).

"Знаете, что мы услышали под стенами церкви МП (Московского патриархата)?.. "Что вы делаете дома?", "Почему не на передовой"… Наибольшим оскорблением стало утешение сторонников русского мира от того, что люди села, которые хотели перехода, не набрали достаточного количества голосов", — говорится в публикации.

Головня объяснил, что военные приехали в село во время первого за время службы отпуска. На опубликованном им видео инцидента запечатлено, как бойцы стоят между двумя толпами людей. С одной стороны собрались противники перехода церкви в состав ПЦУ и священнослужители, с другой — сторонники этой инициативы. В какой-то момент можно заметить, как один из представителей храма тянется руками к оппонентам, однако, судя по кадрам, драки в ходе инцидента не произошло.

Не дали отпеть бойца: предыстория конфликта

По словам настоятеля Свято-Троицкой церкви Полонского округа ПЦУ Андрея Моравского, в Большой Березне священник, который подчиняется Московскому патриархату, не позволил отпеть погибшего во время войны под Харьковом 32-летнего Сергея Цымбалюка. Мужчина скончался 23 апреля и семья не могла его похоронить на протяжении 190 дней — тело удалось забрать из Харьковской области только после деоккупации части региона.

В селе Большая Березна есть только одна церковь, и она подчиняется МП, однако семья отказалась его при участии священников Московского патриархата и пригласили в храм богослужителя ПЦУ. Тем не менее, настоятель храма Игорь Бондарук не сразу дал на это согласие, несмотря на уговоры местных властей и правоохранителей. В конце концов он согласился, однако при условии, что священник ПЦУ не зайдет к престолу в церкви.

Моравский добавил, что не смог начать обряд, так как в храме были закрыты Царские врата, а настоятель церкви открыть их отказался, в связи с чем начался конфликт. Военнослужащего похоронили, однако после инцидента часть жителей села решила инициировать собрание по поводу перехода храма из УПЦ МП в ПЦУ.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исполнения пророссийской песни в одном из храмов Киево-Печерской Лавры в условиях полномасштабной войны против РФ.

Также мы писали о том, как летом в Винницкой области во время отпевания погибшего украинского военного Александра Зинивого священник Украинской Православной Церкви набросился на своего коллегу из Православной Церкви Украины, когда тот обратился к местным жителям с предложением запретить деятельность УПЦ МП.