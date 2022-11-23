Закривалися через артобстріли: у "Новій пошті" повідомили про продовження роботи в Херсоні

У звільненому від ЗС РФ місті функціонують 4 поштові відділення. Перерви в обслуговуванні можливі лише під час повітряної тривоги, розповіли Фокусу в пресслужбі компанії.

Related video

"Нова пошта" не припинила роботу в Херсоні, 22 листопада компанія закрила відділення раніше за графіком через артилерійські обстріли військ Росії. Про це сказано в релізі компанії, який опинився у розпорядженні Фокусу.

У Херсоні, як зазначили у пресслужбі, з 09:00 до 15:00 працюють такі відділення "Нової пошти":

• Вантажне відділення №4 на вулиці Патона приймає посилки до 1 000 кг;

• Стаціонарне відділення №9 (до 30 кг) на проспекті Святих Кирила та Мефодія;

• Стаціонарне відділення №12 (до 30 кг) по вулиці Чорноморська;

• Стаціонарне відділення №26 (до 30 кг) на вулиці Димитрова.

"Уже завтра відділення знову прийматимуть відправки та видаватимуть доставки. Це вже відпрацьована практика, яку "Нова пошта" запровадила у всіх містах, що знаходяться біля зони бойових дій, таких як Харків і Херсон", — зазначили у пресслужбі.

Відділення "Нової пошти" не працюють під час повітряної тривоги та загрози артилерійських обстрілів. Персонал і відвідувачі мають пройти до найближчого укриття.

"Звертаємо увагу на те, що через складні умови можливі затримки в доставці", — зауважила компанія.

Учора, 22 листопада "Нова пошта" тимчасово припиняла роботу відділень у Херсоні через регулярні обстріли міста ЗС РФ, говорили представники компанії.

Перше відділення у Херсоні після деокупації сервіс доставки відкрив 16 листопада.

Видання Кавун.City повідомляло, що з 22 листопада працівники "Нової пошти" у різних відділеннях країни відмовлялися приймати відправлення в Херсон.

"Пояснювали це тим, що керівництво сказало видати посилки, що вже надійшли, й евакуюватися", — йдеться в повідомленні.

Фокус раніше писав про підприємства, які продовжують працювати під час перебоїв з електроенергією. В одному з відділень "Нової пошти" у Києві працювали завдяки генератору комп'ютери, термінали й інше обладнання. Отримання і відправлення посилок проходили безперебійно.

Нагадаємо, що російські загарбники в ніч із 9 на 10 листопада запустили по Дніпру дрони-камікадзе, які влучили в депо "Нової пошти". Внаслідок вибухів поранення отримали 4 особи.