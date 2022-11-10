ЗС РФ завдали удару по депо "Нової пошти" у Дніпрі: є поранені

Росія другу добу поспіль обстрілює інфраструктуру Дніпра за допомогою іранських дронів-камікадзе.

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У ніч з 9 на 10 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували місто Дніпро дронами-камікадзе, внаслідок чого було зруйновано депо "Нової пошти" та поранено чотирьох людей. Про це йдеться у публікації "Нової пошти" у Facebook.

У повідомленні наголошується, що постраждалі є співробітниками "Нової пошти" і наразі перебувають у лікарні. Усі витрати на лікування та реабілітацію своїх працівників компанія вирішила взяти на себе.

Автори публікації висловили свою подяку медикам та рятувальникам Дніпра за оперативну реакцію та допомогу. У компанії зазначають, що дрони-камікадзе завдали серйозної шкоди будівлі депо.

"Приміщення зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходились у приміщенні, знищено. Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію", — йдеться у повідомленні.

У "Новій пошті" також запевнили, що всупереч важким умовам, посилки, що вціліли, будуть відправлені відповідно до графіка.

Днем раніше російські сили також атакували Дніпро за допомогою безпілотників, завдавши удару по складах логістичного підприємства. В результаті обстрілу почалася сильна пожежа, в якій четверо людей отримали поранення. Троє з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, що в Покровську від російських ракетних ударів постраждала будівля навчального закладу, а також 21 житловий будинок. Внаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання.

Ще Фокус повідомляв, що у пресслужбі Мінрегіону розповіли про наслідки обстрілів ЗС РФ для української енергетичної інфраструктури.