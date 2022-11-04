Один загиблий, 6 поранених: ЗС РФ завдали удару по Покровську, частина міста знеструмлена, — ВЦА

Обстріли зафіксовано по будівлі навчального закладу та 21 приватному житловому будинку.

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Унаслідок масованих ракетних ударів ЗС РФ по Покровську загинула одна людина, а ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба міської військової адміністрації.

ЗС РФ здійснювали ракетні удари по Покровську в період із 18:50 до 19:44. У вказаний час росіяни випустили по місту кілька ракет.

Жертвою обстрілу стала одна людина. Ще шість громадян отримали різні поранення.

За даними ВЦА, прильоти зафіксовані по будівлі навчального закладу та 21 приватному житловому будинку.

Через обстріл ЗС РФ також була знеструмлена західна частина міста з вулицями: Джерельна, Злагоди, Ярослава Мудрого, Залізнична, Кальміуська, Леоніда Бикова, Івасюка, Західна, Миру та ін. Відновлювальні роботи заплановані на поточну добу.

Нагадаємо, 3 листопада російські війська обстріляли ракетами орендований китайською корпорацією термінал у Миколаївському морському порту. Обстріл знищив 17 тисяч тонн соняшникової олії на $26 млн.

1 листопада ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Краматорську. Окупанти випустили по місту 14 ракет, а під вогонь потрапили промислові об'єкти. Крім того, російські війська обстріляли 13 населених пунктів Донецької області й убили трьох мирних жителів.

Цього ж дня армія РФ обстріляла з артилерії та "ГРАДІВ" Дніпропетровську область. У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу, тисячі сімей залишилися без електрики та води.