Один погибший, 6 раненых: ВС РФ нанесли удар по Покровску, часть города обесточена, — ВГА

Обстрелы зафиксированы по зданию учебного заведения и 21 частному жилому дому.

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В результате массированных ракетных ударов ВС РФ по Покровску погиб один человек, а еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба городской военной администрации.

ВС РФ осуществляли ракетные удары по Покровску в период с 18:50 по 19:44. В указанное время россияне выпустили по городу несколько ракет.

Жертвой обстрела стал один человек. Еще шестеро граждан получили различные ранения.

По данным ВГА, прилеты зафиксированы по зданию учебного заведения и 21 частному жилому дому.

Из-за обстрелов ВС РФ также была обесточена западная часть города с улицами: Джерельная, Злагоды, Ярослава Мудрого, Железнодорожная, Кальмиусская, Леонида Быкова, Ивасюка, Западная, Мира и др. Восстановительные работы запланированы на текущие сутки.

Напомним, 3 ноября российские войска обстреляли ракетами арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту. Обстрел уничтожил 17 тысяч тонн подсолнечного масла на $26 млн.

1 ноября ВС РФ совершили массированный ракетный удар по Краматорску. Оккупанты выпустили по городу 14 ракет, а под огонь попали промышленные объекты. Кроме того, российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области и убили трех мирных жителей.

В этот же день армия РФ обстреляла с артиллерии и "ГРАДОВ" Днепропетровскую область. В Марганецкой общине обстрелы повредили линию электропередач и обесточили насосную станцию водоканала, тысячи семей остались без электричества и воды.