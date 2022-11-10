ВС РФ нанесли удар по депо "Новой почты" в Днепре: есть раненые

Россия вторые сутки подряд обстреливает инфраструктуру Днепра при помощи иранских дронов-камикадзе.

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В ночь с 9 на 10 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали город Днепр дронами-камикадзе, в результате чего было разрушено депо "Новой почты" и ранено четыре человека. Об этом говорится в публикации "Новой почты" в Facebook.

В сообщении отмечается, что пострадавшие являются сотрудниками "Новой почты" и на данный момент находятся в больнице. Все расходы на лечение и реабилитацию своих работников компания решила взять на себя.

Авторы публикации выразили свою благодарность медикам и спасателям города Днепр за оперативную реакцию и помощь. В компании отмечают, что дроны-камикадзе нанесли серьезный ущерб зданию депо.

"Помещение получило существенные повреждения: оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожено. В ближайшем времени мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации", — говорится в сообщении.

В "Новой почте" также уверили, что несмотря на тяжелые условия, уцелевшие посылки будут отправлены в соответствии с графиком.

Днем ранее российские силы также атаковали Днепр с помощью беспилотников, нанеся удар по складам логистического предприятия. В результате обстрела начался сильный пожар в котором четверо человек получили ранения. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Покровске от российских ракетных ударов пострадало здание учебного заведения, а также 21 жилой дом. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.

Еще Фокус сообщал, что в пресс-службе Минрегиона рассказали о последствиях обстрелов ВС РФ для украинской энергетической инфраструктуры.