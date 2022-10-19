Ракетные удары по Украине: в Минрегионе подсчитали, сколько энергообъектов разрушила Россия

За последнюю неделю под вражеские атаки попали объекты энергетической инфраструктуры практически по всей стране.

Related video

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись обстрелам и разрушениям в результате атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, около 45 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины были повреждены или разрушены послу ударов ракетами и дронами-камикадзе.

"У каждого региона есть план оперативного антикризисного реагирования, благодаря командной работе центральной и местной власти, коммунальных служб, ремонтные работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры продолжаются нон-стоп, до полного восстановления", — заявил Алексей Чернышов.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября ВС РФ уничтожили 30% украинских энергостанций. Глава государства назвал действия российских войск очередными террористическими атаками, которые направлены против украинской энергетики и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, утром 18 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине, атаковав объекты энергетической и критической инфраструктур в различных регионах. В результате ударов Житомир остался без водоснабжения и электроэнергии.

Кроме того, 10 октября российские войска устроили массированный ракетный обстрел украинских городов. В результате атаки погибло 19 украинцев и еще более 100 получили ранения.

Атака продолжилась утром 11 октября — российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 вылетели в районе Каспийского моря и выпустили ракеты Х-101/Х-555.