Ракетні удари по Україні: у Мінрегіоні підрахували, скільки енергооб'єктів зруйнувала Росія

За останній тиждень під ворожі атаки потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури практично по всій країні.

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З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали обстрілів і руйнувань унаслідок атак російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

За словами міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова, майже 45 об'єктів енергетичної інфраструктури в різних регіонах України було пошкоджено або зруйновано після ударів ракетами та дронами-камікадзе.

"Кожен регіон має план оперативного антикризового реагування, завдяки командній роботі центральної і місцевої влади, комунальних служб, ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури тривають нон-стоп, до повного відновлення", — заявив Олексій Чернишов.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня ЗС РФ знищили 30% українських енергостанцій. Глава держави назвав дії російських військ черговими терористичними атаками, спрямованими проти української енергетики й об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, атакувавши об'єкти енергетичної і критичної інфраструктур у різних регіонах. Унаслідок ударів Житомир залишився без водопостачання та електроенергії.

Крім того, 10 жовтня російські війська влаштували масований ракетний обстріл українських міст. Унаслідок атаки загинуло 19 українців і ще понад 100 отримали поранення.

Атака продовжилася вранці 11 жовтня — російські бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 вилетіли з боку Каспійського моря і випустили ракети Х-101/Х-555.