ППО працює: як проходить другий день масованих обстрілів України (фото, відео)

Сили оборони України збивають ворожі ракети у різних регіонах країни. Крім них окупанти використовують і дрони-камікадзе.

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Вранці 11 жовтня російська армія знову розпочала масовану атаку на українські міста. За даними Повітряних сил України, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з боку Каспійського моря випустили по території України ракети типу Х-101/Х-555. Перші пуски ракет було зафіксовано приблизно о 07:00. Майже о 9 ранку чотири ракети вдалося збити силами та засобами повітряного командування "Південь".

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що перші прильоти по обласному центру розпочалися приблизно о 6 ранку: ворог бив по об'єктах інфраструктури.

Пізніше в Офісі президента повідомили, що по Запоріжжю окупанти вдарили 12 разів, за попередньою інформацією, одна людина загинула. Найбільше прильотів було на острові Хортиця.

Як і на день раніше окупанти задіяли в атаці не тільки ракети, а й дрони-камікадзе. Два БПЛА вдарили по Вінницькій області, пошкодивши Ладижинську ТЕС.

До 09:30 повітряну тривогу було оголошено на території всієї України. З Кривого Рогу, Рівненської і Київської областей почали надходити повідомлення від місцевих мешканців про те, що вони чули вибухи. Багато хто припускав, що чули роботу ППО.

Незабаром стало відомо про те, що в Київській області вдалося збити дві ракети. Місцева адміністрація закликала громадян не нехтувати безпекою і залишатися в укриттях.

До 11 години надійшло повідомлення про вибухи у Вільногірську Дніпропетровської області. Як і просила влада, містяни не стали ділитися подробицями прильоту, щоб мимоволі не стати коригувальниками вогню.

Об 11:53 керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що над областю знищили чотири ракети. В Одеській області, за даними ОВА, українські ППО збили три ракети. Також про роботу ППО повідомляли з Кривого Рогу.

Після полудня почалася нова хвиля обстрілів. Вибухи пролунали у Львові, там росіяни знову вдарили по об'єкту критичної інфраструктури, залишивши частину міста без світла, повідомив міський голова Андрій Садовий. У Львівській ОВА уточнили, що прилетіло три ракети, які пошкодили два об'єкти.

Потім повідомили про два вибухи у Вінниці.

Як повідомлялося, в ефірі програми "Фейгин-Лайв" радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти можуть влаштувати лише кілька масованих ракетних атак, оскільки запаси ракет у них зменшуються. За його оцінками, за умов розумного використання — пуск 5-10 ракет на добу — росіянам їх вистачить до весни. Пошкоджені енергооб'єкти українські ремонтники швидко відновлюють, тому не варто переживати, що агресору вдасться зруйнувати енергосистему країни.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 10 жовтня внаслідок російських обстрілів загинуло 19 українців, 105 людей отримали поранення.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 14:00 10 жовтня окупанти випустили по Україні 84 крилаті ракети, 43 з них вдалося збити ППО. Також росіяни спрямували на цивільні об'єкти 24 безпілотники, 13 з них, зокрема 10 дронів-камікадзе, збили українські захисники.