"Ми легко збиваємо": Арестович розповів, коли Росія перестане обстрілювати Україну ракетами

За словами радника ОП, Україні потрібно вкотре збільшити кількість систем ППО. Тільки так можна зробити небо безпечнішим.

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Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у Росії ракети можуть закінчитися вже навесні. За його словами, це може статися у тому випадку, якщо Армія РФ грамотно їх використовуватиме. Про це Арестович розповів під час ефіру на каналі "Фейгін LIVE".

За його словами, розумне використання – це 5-10 ракет на добу, а таку кількість ракет українська армія може збивати.

Щодо таких масштабних ударів, на який пішла РФ вранці 10 жовтня, то Арестович сказав, що вони не можуть бути системними.

"Тому боятися, що вони знищать нашу енергетичну систему, знесуть центри ухвалення рішень, військові склади – даремно", — сказав радник Офісу президента.

[ + – ] Олексій Арестович про кількість ракет у Росії.

Під час того ж таки ефіру Арестович заявив, що Росія свідомо била за цілями громадянської інфраструктури. Вона навіть не намагалася атакувати військові об'єкти під час тієї атаки.

Також радник ВП сказав, що збільшення кількості систем ППО допомогло б зробити українське небо безпечнішим. Однак через те, що Україна є великою країною, щоб її захистити повністю, кількість систем має бути збільшена "кратно".

Раніше Фокус повідомляв, що США передадуть Україні системи ППО для боротьби з РФ. Президент США Байден сказав, що Росію змусять заплатити за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні.

Ще нагадаємо, що розвідка Великобританії розповіла про провальне рішення Володимира Путіна. Глава британської розвідки заявив, що росіяни починають усвідомлювати проблеми, які принесла війна, розпочата Путіним.

Також повідомлялося, що в ООН відкинули пропозицію Росії щодо голосування з приводу України. Представник України в ООН заявив, що за російськими делегатами тягнеться слід із крові та запах тліючої плоті.