"Наприкінці": розвідка Великобританії розповіла про провальне рішення Володимира Путіна

Глава британської розвідки заявив, що росіяни починають усвідомлювати проблеми, які принесла війна, розпочата Путіним.

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Україна перемагає "виснажені" російські сили. Про це заявив голова Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) у своєму виступі сер Джеремі Флемінг, про що пише ВВС.

Повідомляється, що Москва закінчує боєприпаси. За словами Флемінга, рішення президента Володимира Путіна виявилося "помилковим". Так, витрати Росії на війну в Україні — як з точки зору людей, так і з точки зору обладнання — "приголомшують" розвідку Великобританії.

"Ми знаємо — і російські командири на місцях знають, — що їх запаси та боєприпаси закінчуються", — сказав Флемінг.

Він також заявив, що мобілізація ув'язнених та недосвідчених людей говорить про безвихідь у Кремлі.

"Це стратегія з високими ставками, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях", — сказав Флемінг.

Також він сказав, що росіяни починають розуміти та усвідомлювати ті проблеми, які викликані вибором Путіна війни. Глава Кремля неправильно оцінив ситуацію. Тепер росіяни знають, що у них дуже обмежений доступ до сучасних технологій та зовнішнього впливу.

Раніше Флемінг говорив, що британська розвідка показала, що деякі російські солдати в Україні відмовилися виконувати накази, саботували власне обладнання та випадково збили один із своїх літаків.

Раніше Фокус повідомляв, що в ООН відкинули пропозицію Росії щодо голосування з приводу України. Представник України в ООН заявив, що за російськими делегатами тягнеться слід із крові та запах тліючої плоті.

Також ми писали, що війна в Україні перейшла на новий етап із швидкою ескалацією. За словами американського чиновника, поворотні моменти у війні часто є особливими точками небезпеки. Вони, за його словами, непередбачувані.

Ще нагадаємо, що США передадуть Україні системи ППО для боротьби з РФ. Президент США Байден сказав, що Росію змусять заплатити за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні.