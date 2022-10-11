"Наприкінці": розвідка Великобританії розповіла про провальне рішення Володимира Путіна
Глава британської розвідки заявив, що росіяни починають усвідомлювати проблеми, які принесла війна, розпочата Путіним.
Україна перемагає "виснажені" російські сили. Про це заявив голова Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) у своєму виступі сер Джеремі Флемінг, про що пише ВВС.
Повідомляється, що Москва закінчує боєприпаси. За словами Флемінга, рішення президента Володимира Путіна виявилося "помилковим". Так, витрати Росії на війну в Україні — як з точки зору людей, так і з точки зору обладнання — "приголомшують" розвідку Великобританії.
"Ми знаємо — і російські командири на місцях знають, — що їх запаси та боєприпаси закінчуються", — сказав Флемінг.
Він також заявив, що мобілізація ув'язнених та недосвідчених людей говорить про безвихідь у Кремлі.
"Це стратегія з високими ставками, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях", — сказав Флемінг.
Також він сказав, що росіяни починають розуміти та усвідомлювати ті проблеми, які викликані вибором Путіна війни. Глава Кремля неправильно оцінив ситуацію. Тепер росіяни знають, що у них дуже обмежений доступ до сучасних технологій та зовнішнього впливу.
Раніше Флемінг говорив, що британська розвідка показала, що деякі російські солдати в Україні відмовилися виконувати накази, саботували власне обладнання та випадково збили один із своїх літаків.
Раніше Фокус повідомляв, що в ООН відкинули пропозицію Росії щодо голосування з приводу України. Представник України в ООН заявив, що за російськими делегатами тягнеться слід із крові та запах тліючої плоті.
Також ми писали, що війна в Україні перейшла на новий етап із швидкою ескалацією. За словами американського чиновника, поворотні моменти у війні часто є особливими точками небезпеки. Вони, за його словами, непередбачувані.
Ще нагадаємо, що США передадуть Україні системи ППО для боротьби з РФ. Президент США Байден сказав, що Росію змусять заплатити за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні.