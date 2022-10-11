"На исходе": разведка Великобритании рассказала о самом провальном решении Владимира Путина

Глава британской разведки заявил, что россияне начинают осознавать те проблемы, которые принесла война, начатая Путиным.

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Украина побеждает "истощенные" российские силы. Об этом заявил глава британской разведывательной службы GCHQ в своем выступлении сэр Джереми Флеминг, о чем пишет BBC.

Сообщается, что у Москвы заканчиваются боеприпасы. По словам Флеминга, решение президента Владимира Путина оказалось "ошибочным". Так, затраты России на войну в Украине — как с точки зрения людей, так и с точки зрения оборудования — "ошеломляют" разведку Великобритании.

"Мы знаем — и российские командиры на местах знают, — что их припасы и боеприпасы на исходе", — сказал Флеминг.

Он также заявил, что мобилизация заключенных и неопытных людей говорит об безвыходной ситуации в Кремле.

"Это стратегия с высокими ставками, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях", — сказал Флеминг.

Также он сказал, что россияне начинают понимать и осознавать те проблемы, которые вызваны выбором Путина войны. Глава Кремля неправильно оценил ситуацию. Теперь россияне знают, что у них очень ограничен доступ к современным технологиям и к внешнему влиянию.

Ранее Флеминг говорил, что британская разведка показала, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и случайно сбили один из своих самолетов.

Ранее Фокус сообщал, что в ООН отвергли предложение Росси по голосованию по поводу Украины. Представитель Украины в ООН заявил, что за российскими делегатами тянется след из крови и запах тлеющей плоти.

Также мы писали, что война в Украине перешла на новый этап с быстрой эскалацией. По словам американского чиновника, поворотные моменты в войне часто являются особыми точками опасности. Они, по его словам, непредсказуемы.

Еще напомним, что США передадут Украине системы ПВО для борьбы с РФ. Президент США Байден сказал, что Россию заставят заплатить за те военные преступления, которые она совершила в Украине.