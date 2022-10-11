"На исходе": разведка Великобритании рассказала о самом провальном решении Владимира Путина
Глава британской разведки заявил, что россияне начинают осознавать те проблемы, которые принесла война, начатая Путиным.
Украина побеждает "истощенные" российские силы. Об этом заявил глава британской разведывательной службы GCHQ в своем выступлении сэр Джереми Флеминг, о чем пишет BBC.
Сообщается, что у Москвы заканчиваются боеприпасы. По словам Флеминга, решение президента Владимира Путина оказалось "ошибочным". Так, затраты России на войну в Украине — как с точки зрения людей, так и с точки зрения оборудования — "ошеломляют" разведку Великобритании.
"Мы знаем — и российские командиры на местах знают, — что их припасы и боеприпасы на исходе", — сказал Флеминг.
Он также заявил, что мобилизация заключенных и неопытных людей говорит об безвыходной ситуации в Кремле.
"Это стратегия с высокими ставками, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях", — сказал Флеминг.
Также он сказал, что россияне начинают понимать и осознавать те проблемы, которые вызваны выбором Путина войны. Глава Кремля неправильно оценил ситуацию. Теперь россияне знают, что у них очень ограничен доступ к современным технологиям и к внешнему влиянию.
Ранее Флеминг говорил, что британская разведка показала, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и случайно сбили один из своих самолетов.
Ранее Фокус сообщал, что в ООН отвергли предложение Росси по голосованию по поводу Украины. Представитель Украины в ООН заявил, что за российскими делегатами тянется след из крови и запах тлеющей плоти.
Также мы писали, что война в Украине перешла на новый этап с быстрой эскалацией. По словам американского чиновника, поворотные моменты в войне часто являются особыми точками опасности. Они, по его словам, непредсказуемы.
Еще напомним, что США передадут Украине системы ПВО для борьбы с РФ. Президент США Байден сказал, что Россию заставят заплатить за те военные преступления, которые она совершила в Украине.