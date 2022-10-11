"Нельзя предугадать": война в Украине перешла на новый этап с быстрой эскалацией, - СМИ

По словам американского чиновника, поворотные моменты в войне часто являются особыми точками опасности. Они, по его словам, непредсказуемы.

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Примерно месяц назад война в Украине резко превратилась из изнурительного, в основном статического артиллерийского боя в быстро нарастающий многоуровневый конфликт. Об єтом пишет The Washington Post.

Сообщается, что война просила вызов стратегиям США, Украины и России. Так, нанесение Россией в массированных ударов по гражданской инфраструктуре почти в дюжине украинских городов, удаленных от линии фронта, вызвало шок и возмущение.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что своими действами Россия доказала, что она является террористическим государством.

В материале говорится, что в США ведутся дискуссии о том, чтобы усилить военную помощь Украине. Однако официальные лица продолжают выражать осторожность в отношении поспешных шагов, опасаясь прямого столкновения России с Западом.

"Поворотные моменты в войне обычно представляют собой точки опасности", — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена. По его словам, нельзя предугадать, что "будет за углом".

Также в материале упоминается, что в РФ также обозначили "поворотный момент". Журналисты сослались на слова главы комитета по иностранным делам верхней палаты Госдумы РФ Виктора Бандарева, который заявил, что обстрелы украинских городов 10 октября стали началом некой "новой фазы", а также сказал, что Кремль готов к решительным действиям.

Журналисты пишут, что украинские победы, наряду с постоянными сообщениями о плохо экипированных и подавленных российских солдатах вызвали публичную критику ведения войны внутри России, в том числе со стороны некоторых высокопоставленных советников Путина.

Как рассказал упомянутый анонимный американский чиновник, мобилизация и ядерные угрозы стали признаками двух вещей.

"Путин действительно знает, как плохо он поступает. … Раньше это было под вопросом. Во-вторых, это определенно признак того, что он удваивает ставку. Что мы не близки к концу и не близки к переговорам. Эти реалии здесь никого не утешают", — сказал чиновник.

Роуз Геттемюллер, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента по вопросам контроля над вооружениями, сказала, что это последний бросок костей.

"Применение ядерного оружия — это тупик. Это показывает окончательный провал политики Путина, если его каким-то образом загнали в этот угол", — сказал Геттемюллер.

По ее словам, нужно серьезно отнестись к этим угрозам.

Ранее Фокус сообщал, что США передадут Украине системы ПВО для борьбы с РФ. Президент США Байден сказал, что Россию заставят заплатить за те военные преступления, которые она совершила в Украине.

Еще напомним, что Россия за день потратила на ракетные удары по Украине сотни миллионов долларов. По предварительным подсчетам журналистов, 41 попавшая в цель ракета и 11 иранских дронов, поразивших объекты инфраструктуры, обошлись России от $400 до $700 миллионов долларов США.

Также сообщалось, что ЕС предупредил Лукашенко о последствиях вступления в войну с Украиной. Представитель ЕС подчеркнул, что дальнейшие действия Беларуси по эскалации ситуации вокруг Украины будут означать для республики новые санкции и ограничения.