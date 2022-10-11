"Не можна передбачити": війна в Україні перейшла на новий етап зі швидкою ескалацією, — ЗМІ

За словами американського чиновника, поворотні моменти у війні часто є особливими точками небезпеки. Вони, за його словами, непередбачувані.

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Приблизно місяць тому війна в Україні різко перетворилася з виснажливого, в основному статичного артилерійського бою на багаторівневий конфлікт, що швидко наростає. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що війна просила виклик стратегіям США, України та Росії. Так, завдання Росією в масованих ударів по цивільній інфраструктурі майже в дюжині українських міст, віддалених від лінії фронту, викликало шок і обурення.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що своїми дійствами Росія довела, що вона є терористичною державою.

У матеріалі йдеться, що у США точаться дискусії про те, щоб посилити військову допомогу Україні. Проте офіційні особи продовжують висловлювати обережність щодо поспішних кроків, побоюючись прямого зіткнення Росії із Заходом.

"Поворотні моменти у війні зазвичай є точками небезпеки", — сказав високопосадовець адміністрації Байдена. За його словами, не можна передбачити, що "буде за рогом".

Також у матеріалі згадується, що у РФ також позначили "поворотний момент". Журналісти послалися на слова голови комітету із закордонних справ верхньої палати Держдуми РФ Віктора Бандарєва, який заявив, що обстріл українських міст 10 жовтня став початком якоїсь "нової фази", а також сказав, що Кремль готовий до рішучих дій.

Журналісти пишуть, що українські перемоги, поряд із постійними повідомленнями про погано екіпірованих і пригнічених російських солдатів, викликали публічну критику ведення війни всередині Росії, у тому числі з боку деяких високопосадовців Путіна.

Як розповів згаданий анонімний американський чиновник, мобілізація та ядерні погрози стали ознаками двох речей.

"Путін дійсно знає, як погано він чинить. ... Раніше це було під питанням. По-друге, це безперечно ознака того, що він подвоює ставку. Що ми не близькі до кінця і не близькі до переговорів. Ці реалії тут нікого не втішають", — Сказав чиновник.

Роуз Геттемюллер, колишній високопосадовець Держдепартаменту з питань контролю над озброєннями, сказала, що це останній кидок кісток.

"Застосування ядерної зброї — це глухий кут. Це показує остаточний провал політики Путіна, якщо її якимось чином загнали в цей кут", — сказав Геттемюллер.

За її словами, потрібно серйозно поставитися до цих погроз.

Раніше Фокус повідомляв, що США передадуть Україні системи ППО для боротьби з РФ. Президент США Байден сказав, що Росію змусять заплатити за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні.

Ще нагадаємо, що Росія за день витратила на ракетні удари по Україні сотні мільйонів доларів. За попередніми підрахунками журналістів, 41 ракета, що потрапила в ціль, і 11 іранських дронів, що вразили об'єкти інфраструктури, обійшлися Росії від $400 до $700 мільйонів доларів США.

Також повідомлялося, що ЄС попередив Лукашенка про наслідки вступу у війну з Україною. Представник ЄС наголосив, що подальші дії Білорусі щодо ескалації ситуації навколо України означатимуть для республіки нові санкції та обмеження.