"Мы легко сбиваем": Арестович рассказал, когда Россия перестанет обстреливать Украину ракетами

По словам советника ОП, Украине нужно кратно увеличить количество систем ПВО. Только так можно сделать небо более безопасным.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у России ракеты могут закончиться уже к весне. По его словам, это может произойти в том случае, если Армия РФ будет грамотно их использовать. Об этом Арестович рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, разумное использование – это 5-10 ракет в сутки, а такое количество ракет украинская армия вполне может сбивать.

Что касается таких масштабных ударов, на который пошла РФ утром 10 октября, то Арестович сказал, что они не могут быть системными.

"Поэтому бояться, что они уничтожат нашу энергетическую систему, снесут центры принятия решений, военные склады – напрасно", — сказал советник Офиса президента.

[ + – ] Алексей Арестович о количестве ракет у России.

Во время того же эфира Арестович заявил, что Россия сознательно била по целям гражданской инфраструктуры. Она даже не пыталась атаковать военные объекты во время той атаки.

Также советник ОП сказал, что увеличение количества систем ПВО помогло бы сделать украинское небо более безопасным. Однако из-за того, что Украина – большая страна, чтобы ее защитить полностью, количество систем должно быть увеличено "кратно".

Ранее Фокус сообщал, что США передадут Украине системы ПВО для борьбы с РФ. Президент США Байден сказал, что Россию заставят заплатить за те военные преступления, которые она совершила в Украине.

Еще напомним, что разведка Великобритании рассказала о самом провальном решении Владимира Путина. Глава британской разведки заявил, что россияне начинают осознавать те проблемы, которые принесла война, начатая Путиным.

Также сообщалось, что в ООН отвергли предложение Росси по голосованию по поводу Украины. Представитель Украины в ООН заявил, что за российскими делегатами тянется след из крови и запах тлеющей плоти.