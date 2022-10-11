ПВО работает: как проходит второй день массированных обстрелов Украины (фото, видео)

Силы обороны Украины сбивают вражеские ракеты в разных регионах страны. Помимо них оккупанты используют и дроны-камикадзе.

Related video

Утром 11 октября российская армия снова начала массированную атаку на украинские города. По данным Воздушных сил Украины, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 со стороны Каспийского моря выпустили по территории Украины ракеты типа Х-101/Х-555. Первые пуски ракет были зафиксированы около 7:00. Около 9 утра четыре ракеты удалось сбить силами и средствами воздушного командования "Юг".

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что первые прилеты по областному центру начались около 6 утра: враг бил по объектам инфраструктуры.

Позже в Офисе президента сообщили, что по Запорожью оккупанты ударили 12 раз, по предварительной информации, один человек погиб. Больше всего прилетов было на острове Хортица.

Как и днем ранее оккупанты задействовали в атаке не только ракеты, но и дроны-камикадзе. Два БПЛА ударили по Винницкой области, повредив Ладыжинскую ТЭС.

К 9:30 воздушная тревоги была объявлена на территории всей Украины. Из Кривого Рога, Ровенской и Киевской областей стали поступать сообщения от местных жителей о том, что они слышали взрывы. Многие предполагали, что слышали работу ПВО.

Вскоре стало известно о том, что в Киевской области удалось сбить две ракеты. Местная администрация призвала граждан не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытиях.

К 11 часам поступило сообщение о взрывах в Вольногорске Днепропетровской области. Как и просили власти, горожане не стали делиться подробностями прилета, чтобы невольно не стать корректировщиками огня.

В 11:53 руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что над областью уничтожили четыре ракеты. В Одесской области, по данным ОВА, украинские ПВО сбили три ракеты. Также о работе ПВО сообщали из Кривого Рога.

После полудня началась новая волна обстрелов. Взрывы прогремели во Львове, там россияне снова ударили по объекту критической инфраструктуры, оставив часть города без света, сообщил городской голова Андрей Садовый. Во Львовской ОВА уточнили, что прилетело три ракеты, которые повредили два объекта.

Затем сообщили о двух взрывах в Виннице.

Как сообщалось, в эфире программы "Фейгин-Лайв" советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты могут устроить всего несколько массированных ракетных атак, так как запасы ракет у них уменьшаются. По его оценкам, при разумном использовании — пуске 5-10 ракет в сутки — россиянам их хватит до весны. Поврежденные энергообъекты украинские ремонтники быстро приводят в порядок, поэтому не стоит переживать, что агрессору удастся разрушить энергосистему страны.

Напомним, по данным ГСЧС, 10 октября в результате российских обстрелов погибло 19 украинцев, 105 человек получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 14:00 10 октября оккупанты выпустили по Украине 84 крылатые ракеты, 43 из них удалось сбить ПВО. Также россияне направили на гражданские объекты 24 беспилотника, 13 из них, в том числе 10 дронов-камикадзе сбили украинские защитники.