Закрывались из-за артобстрелов: в "Новой поште" сообщили о продолжении работы в Херсоне

В освобожденном от ВС РФ городе функционируют 4 почтовых отделения. Перерывы в обслуживании возможны лишь во время воздушной тревоги, рассказали Фокусу в пресс-службе компании.

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"Нова пошта" не прекратила работу в Херсоне, 22 ноября компания закрыла отделения раньше графика из-за артиллерийских обстрелов войск России. Об этом сказано в релизе компании, который оказался в распоряжении Фокуса.

В Херсоне, как указали в пресс-службе, с 9.00 до 15.00 работают следующие отделения "Нової пошти":

• Грузовое отделение №4 на улице Патона принимает посылки до 1000 кг;

• Стационарное отделение №9 (до 30 кг) на проспекте Святых Кирилла и Мефодия;

• Стационарное отделение №12 (до 30 кг) на улице Черноморская;

• Стационарное отделение №26 (до 30 кг) на улице Димитрова.

"Уже завтра отделения снова будут принимать отправки и выдавать доставки. Это уже отработанная практика, которую "Нова пошта" внедрила во всех городах, находящихся возле зоны боевых действий, таких как Харьков и Херсон", — отметили в пресс-службе.

Отделения "Нової пошти" не работают во время воздушной тревоги и угрозы артиллерийских обстрелов. Персонал и посетители должны пройти до ближайшего укрытия.

"Обращаем внимание на то, что из-за сложных условий возможны задержки в доставке", — заметила компания.

Вчера, 22 ноября "Нова пошта" временно приостанавливала работу отделений в Херсоне из-за регулярных обстрелов города ВС РФ, говорили представители компании.

Первое отделение в Херсоне после деоккупации сервис доставки открыл 16 ноября.

Издание Кавун.City сообщало, что с 22 ноября работники "Нової пошти" в разных отделениях страны отказывались принимать отправления в Херсон.

"Объясняли это тем, что руководство сказало выдать уже поступившие посылки и эвакуироваться", — говорится в сообщении.

Фокус ранее писал о предприятиях, которые продолжают работать во время перебоев с электроэнергией. В одном из отделений "Новой пошти" в Киеве работали благодаря генератору компьютеры, терминалы и другое оборудование. Получение и отправка посылок проходили бесперебойно.

Напомним, что российские захватчики в ночь с 9 на 10 ноября запустили по Днепру дроны-камикадзе, которые попали в депо "Новой почты". В результате взрывов ранения получили 4 человека.