З'явилася карта Києва з місцями, де є світло й інтернет (інфографіка)
Місця з генераторами та доступом до супутникового інтернету Starlink станом на 26 листопада є як на правому, так і на лівому берегах Києва.
Засновники проєкту UA War Infographics зробили для киян і гостей столиці карту місць, де в Києві є освітлення та інтернет, необхідні для роботи. Карту опублікували в офіційному телеграм-каналі проєкту.
За словами засновників проєкту, вони зібрали місця у Києві, де люди можуть працювати під час відключення електрики. Там є генератори та доступ до інтернету Starlink.
Автори карти додали, що постійно оновлюватимуть список місць з електроенергією в столиці, щоб він залишався актуальним.
Судячи з опублікованої карти, доступ до коворкінгів зі світлом та інтернетом мають мешканці як правого, так і лівого берегів Києва.
Де в Києві є світло й інтернет: список місць
- Regus Forum West Side
- Regus Avenue 53
- AndWork Smart Plaza Politech
- ТСЕН Пимоненка
- LIFT99 Kyiv Hub
- Regus Horizon Park
- Creative Quarter Mag.Nett
- Regus IQ
- Platforma Art-Завод
- Regus Gulliver
- Creative State of Gulliver
- Creative Quarter Gulliver
- Regus Horizon Tower
- Creative State Arsenal
- Освіторія Хаб
- The Space
- Platforma Leonardo
- Spaces Maidan Plaza
- iHUB
- ТСЕН Ярославів Вал
- Peremoga
- Кооператив
- ТСЕН Ярославський пров.
- Regus Podil Heritage
- ТСЕН Кирилівська
- Creative Quarter Astarta
Раніше Фокус повідомляв про те, як і де працюватимуть відділення за умов повного блекауту в Україні. У чергові відділення вже доставили необхідне для роботи обладнання і забезпечили резервними каналами зв'язку.
Нагадаємо, після масованого ракетного удару, здійсненого ЗС РФ 23 листопада, в Україні відбулися масові відключення електрики. Як пояснили в компанії "Укренерго", метою російських обстрілів здебільшого були об'єкти генерації, тому поновлення живлення країни займає більше часу, ніж у минулі рази.