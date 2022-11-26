З'явилася карта Києва з місцями, де є світло й інтернет (інфографіка)

Місця з генераторами та доступом до супутникового інтернету Starlink станом на 26 листопада є як на правому, так і на лівому берегах Києва.

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Засновники проєкту UA War Infographics зробили для киян і гостей столиці карту місць, де в Києві є освітлення та інтернет, необхідні для роботи. Карту опублікували в офіційному телеграм-каналі проєкту.

За словами засновників проєкту, вони зібрали місця у Києві, де люди можуть працювати під час відключення електрики. Там є генератори та доступ до інтернету Starlink.

Автори карти додали, що постійно оновлюватимуть список місць з електроенергією в столиці, щоб він залишався актуальним.

Судячи з опублікованої карти, доступ до коворкінгів зі світлом та інтернетом мають мешканці як правого, так і лівого берегів Києва.

Де в Києві є світло й інтернет: список місць

Regus Forum West Side

Regus Avenue 53

AndWork Smart Plaza Politech

ТСЕН Пимоненка

LIFT99 Kyiv Hub

Regus Horizon Park

Creative Quarter Mag.Nett

Regus IQ

Platforma Art-Завод

Regus Gulliver

Creative State of Gulliver

Creative Quarter Gulliver

Regus Horizon Tower

Creative State Arsenal

Освіторія Хаб

The Space

Platforma Leonardo

Spaces Maidan Plaza

iHUB

ТСЕН Ярославів Вал

Peremoga

Кооператив

ТСЕН Ярославський пров.

Regus Podil Heritage

ТСЕН Кирилівська

Creative Quarter Astarta

[ + – ] Активісти показали на карті місця, в яких жителі Києва можуть знайти електрику й інтернет Фото: UA War Infographics

Раніше Фокус повідомляв про те, як і де працюватимуть відділення за умов повного блекауту в Україні. У чергові відділення вже доставили необхідне для роботи обладнання і забезпечили резервними каналами зв'язку.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару, здійсненого ЗС РФ 23 листопада, в Україні відбулися масові відключення електрики. Як пояснили в компанії "Укренерго", метою російських обстрілів здебільшого були об'єкти генерації, тому поновлення живлення країни займає більше часу, ніж у минулі рази.