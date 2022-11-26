Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Масований обстріл міст України 17 листопада

З'явилася карта Києва з місцями, де є світло й інтернет (інфографіка)

коворкінг, офіс
У мережі з'явилася карта місць, де мешканці Києва можуть попрацювати у разі відключення світла

Місця з генераторами та доступом до супутникового інтернету Starlink станом на 26 листопада є як на правому, так і на лівому берегах Києва.

Related video

Засновники проєкту UA War Infographics зробили для киян і гостей столиці карту місць, де в Києві є освітлення та інтернет, необхідні для роботи. Карту опублікували в офіційному телеграм-каналі проєкту.

За словами засновників проєкту, вони зібрали місця у Києві, де люди можуть працювати під час відключення електрики. Там є генератори та доступ до інтернету Starlink.

Автори карти додали, що постійно оновлюватимуть список місць з електроенергією в столиці, щоб він залишався актуальним.

Судячи з опублікованої карти, доступ до коворкінгів зі світлом та інтернетом мають мешканці як правого, так і лівого берегів Києва.

Де в Києві є світло й інтернет: список місць

  • Regus Forum West Side
  • Regus Avenue 53
  • AndWork Smart Plaza Politech
  • ТСЕН Пимоненка
  • LIFT99 Kyiv Hub
  • Regus Horizon Park
  • Creative Quarter Mag.Nett
  • Regus IQ
  • Platforma Art-Завод
  • Regus Gulliver
  • Creative State of Gulliver
  • Creative Quarter Gulliver
  • Regus Horizon Tower
  • Creative State Arsenal
  • Освіторія Хаб
  • The Space
  • Platforma Leonardo
  • Spaces Maidan Plaza
  • iHUB
  • ТСЕН Ярославів Вал
  • Peremoga
  • Кооператив
  • ТСЕН Ярославський пров.
  • Regus Podil Heritage
  • ТСЕН Кирилівська
  • Creative Quarter Astarta
коворкінги київ, де в Києві є інтернет Fullscreen
Активісти показали на карті місця, в яких жителі Києва можуть знайти електрику й інтернет
Фото: UA War Infographics

Раніше Фокус повідомляв про те, як і де працюватимуть відділення за умов повного блекауту в Україні. У чергові відділення вже доставили необхідне для роботи обладнання і забезпечили резервними каналами зв'язку.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару, здійсненого ЗС РФ 23 листопада, в Україні відбулися масові відключення електрики. Як пояснили в компанії "Укренерго", метою російських обстрілів здебільшого були об'єкти генерації, тому поновлення живлення країни займає більше часу, ніж у минулі рази.