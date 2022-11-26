Появилась карта Киева с местами, где есть свет и интернет (инфографика)

Места с генераторами и доступом к спутниковому интернету Starlink по состоянию на 26 ноября есть как на правом, так и на левом берегах Киева.

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Основатели проекта UA War Infographics сделал для киевлян и гостей столицы карту мест, где в Киеве есть освещение и интернет, необходимые для работы. Карту опубликовали в официальном Телеграм-канале проекта.

По словам основателей проекта, они собрали мест в Киеве, где люди могут работать во время отключения электричества. Там есть генераторы и доступ к интернету Starlink.

Создатели карты добавили, что будут постоянно обновлять перечень мест с электроэнергией в столице, чтоб он оставался актуальным.

Судя по опубликованной карте, доступ к коворкингам со светом и интернетом имеют жители как правого, так и левого берегов Киева.

Где в Киеве есть свет и интернет: список мест

Regus Forum West Side

Regus Avenue 53

AndWork Smart Plaza Politech

ТСЭН Пимоненка

LIFT99 Kyiv Hub

Regus Horizon Park

Creative Quarter Mag.Nett

Regus IQ

Platforma Art-Завод

Regus Gulliver

Creative State of Gulliver

Creative Quarter Gulliver

Regus Horizon Tower

Creative State Arsenal

Освіторія Хаб

The Space

Platforma Leonardo

Spaces Maidan Plaza

iHUB

ТСЕН Ярославов Вал

Peremoga

Кооператив

ТСЭН Ярославский пер.

Regus Podil Heritage

ТСЭН Кирилловская

Creative Quarter Astarta

[ + – ] Активисты показали на карте места, в которых жители Киева могут найти электричество и интернет Фото: UA War Infographics

Ранее Фокус сообщал о том, как и где будут работать отделения при полном блэкауте в Украине. В дежурные отделение уже доставили необходимое для работы оборудование и обеспечили резервными каналами связи.

Напомним, после массированного ракетного удара, который был осуществлен ВС РФ 23 ноября, в Украине произошли массовые отключения электричества. Как объяснили в компании "Укрэнерго", целью российских обстрелов в основном были объекты генерации, поэтому возобновление питания страны занимает больше времени, чем в прошлые разы.