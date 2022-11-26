Появилась карта Киева с местами, где есть свет и интернет (инфографика)
Места с генераторами и доступом к спутниковому интернету Starlink по состоянию на 26 ноября есть как на правом, так и на левом берегах Киева.
Основатели проекта UA War Infographics сделал для киевлян и гостей столицы карту мест, где в Киеве есть освещение и интернет, необходимые для работы. Карту опубликовали в официальном Телеграм-канале проекта.
По словам основателей проекта, они собрали мест в Киеве, где люди могут работать во время отключения электричества. Там есть генераторы и доступ к интернету Starlink.
Создатели карты добавили, что будут постоянно обновлять перечень мест с электроэнергией в столице, чтоб он оставался актуальным.
Судя по опубликованной карте, доступ к коворкингам со светом и интернетом имеют жители как правого, так и левого берегов Киева.
Где в Киеве есть свет и интернет: список мест
- Regus Forum West Side
- Regus Avenue 53
- AndWork Smart Plaza Politech
- ТСЭН Пимоненка
- LIFT99 Kyiv Hub
- Regus Horizon Park
- Creative Quarter Mag.Nett
- Regus IQ
- Platforma Art-Завод
- Regus Gulliver
- Creative State of Gulliver
- Creative Quarter Gulliver
- Regus Horizon Tower
- Creative State Arsenal
- Освіторія Хаб
- The Space
- Platforma Leonardo
- Spaces Maidan Plaza
- iHUB
- ТСЕН Ярославов Вал
- Peremoga
- Кооператив
- ТСЭН Ярославский пер.
- Regus Podil Heritage
- ТСЭН Кирилловская
- Creative Quarter Astarta
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Напомним, после массированного ракетного удара, который был осуществлен ВС РФ 23 ноября, в Украине произошли массовые отключения электричества. Как объяснили в компании "Укрэнерго", целью российских обстрелов в основном были объекты генерации, поэтому возобновление питания страны занимает больше времени, чем в прошлые разы.