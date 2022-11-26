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Украина Блэкаут в Украине после обстрела ВС РФ 23 ноября

Появилась карта Киева с местами, где есть свет и интернет (инфографика)

коворкинг, офис
В сети появилась карта мест, где жители Киева могут поработать в случае отключения света

Места с генераторами и доступом к спутниковому интернету Starlink по состоянию на 26 ноября есть как на правом, так и на левом берегах Киева.

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Основатели проекта UA War Infographics сделал для киевлян и гостей столицы карту мест, где в Киеве есть освещение и интернет, необходимые для работы. Карту опубликовали в официальном Телеграм-канале проекта.

По словам основателей проекта, они собрали мест в Киеве, где люди могут работать во время отключения электричества. Там есть генераторы и доступ к интернету Starlink.

Создатели карты добавили, что будут постоянно обновлять перечень мест с электроэнергией в столице, чтоб он оставался актуальным.

Судя по опубликованной карте, доступ к коворкингам со светом и интернетом имеют жители как правого, так и левого берегов Киева.

Где в Киеве есть свет и интернет: список мест

  • Regus Forum West Side
  • Regus Avenue 53
  • AndWork Smart Plaza Politech
  • ТСЭН Пимоненка
  • LIFT99 Kyiv Hub
  • Regus Horizon Park
  • Creative Quarter Mag.Nett
  • Regus IQ
  • Platforma Art-Завод
  • Regus Gulliver
  • Creative State of Gulliver
  • Creative Quarter Gulliver
  • Regus Horizon Tower
  • Creative State Arsenal
  • Освіторія Хаб
  • The Space
  • Platforma Leonardo
  • Spaces Maidan Plaza
  • iHUB
  • ТСЕН Ярославов Вал
  • Peremoga
  • Кооператив
  • ТСЭН Ярославский пер.
  • Regus Podil Heritage
  • ТСЭН Кирилловская
  • Creative Quarter Astarta
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Активисты показали на карте места, в которых жители Киева могут найти электричество и интернет
Фото: UA War Infographics

Ранее Фокус сообщал о том, как и где будут работать отделения при полном блэкауте в Украине. В дежурные отделение уже доставили необходимое для работы оборудование и обеспечили резервными каналами связи.

Напомним, после массированного ракетного удара, который был осуществлен ВС РФ 23 ноября, в Украине произошли массовые отключения электричества. Как объяснили в компании "Укрэнерго", целью российских обстрелов в основном были объекты генерации, поэтому возобновление питания страны занимает больше времени, чем в прошлые разы.