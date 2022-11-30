Дефіцит потужності майже 30%: для областей запроваджено ліміти споживання світла, — Укренерго

Сім хвиль ракетних атак військ РФ призвели до нестачі потужності, проте вона поступово зростає, запевнили у компанії.

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Станом на 11:00 середи, 30 листопада, виробники забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні, а дефіцит потужності становить 27%. Для всіх обленерго країни запроваджено ліміти споживання. Про це повідомила пресслужба компанії "Укренерго" у своєму Facebook.

У компанії зазначили, що потужність виробництва електроенергії в Україні поступово зростає, що дозволяє знизити дефіцит в енергосистемі країни. Водночас обленерго по всій країні отримали дані про те, наскільки необхідно обмежити споживання електрики у кожному регіоні.

"Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень, щоб уникнути перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", — додали в компанії.

"Укренерго" нагадало, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, їх список можна знайти за посиланням. Наприклад, у Києві, згідно з повідомленням ДТЕК, продовжують діяти аварійні відключення, у зв'язку з чим графіки, складені для столиці раніше, не є актуальними.

"Загальний дефіцит в енергосистемі — наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни... Економне використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження", — зазначили у компанії.

Нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям можуть відключати електроенергію набагато рідше, якщо Росія не влаштує нових масових ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Також ми писали, що через складну ситуацію в енергосистемі щодня побутовим споживачам можуть включати світло на 5-6 годин.