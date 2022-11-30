Дефицит мощности почти 30%: для областей введены лимиты потребления света, — Укрэнерго

Семь волн ракетных атак войск РФ привели к недостаче мощности, однако она постепенно растет, заверили в компании.

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По состоянию на 11:00 среды, 30 ноября, производители обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине, а дефицит мощности составляет 27%. Для всех облэнерго страны введены лимиты потребления. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго" в своем Facebook.

В компании отметили, что мощность производства электроэнергии в Украине постепенно растет, это позволяет снизить дефицит в энергосистеме страны. Вместе с тем облэнерго по всей стране получили данные о том, на сколько необходимо ограничить потребление электричества в каждом регионе.

"Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме", — добавили в компании.

"Укрэнерго" напомнило, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, их список можно найти по ссылке. К примеру, в Киеве, согласно сообщению ДТЭК, продолжают действовать аварийные отключения, в связи с чем графики, составленные для столицы ранее, не актуальны.

"Общий дефицит в энергосистеме – следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны… Экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения", — отметили в компании.

Напомним, по словам министра энергетики Германа Галущенко, украинцам могут отключать электроэнергию намного реже, если Россия не устроит новых массовых ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Также мы писали, что из-за сложной ситуации в энергосистеме ежедневно бытовым потребителям могут включать свет на 5-6 часов.