В Україні можуть тимчасово припинити планові госпіталізації, — МОЗ

У разі аварійних відключень електрики Міністерство охорони здоров'я рекомендує обмежити госпіталізацію пацієнтів. Однак рішення про госпіталізацію ухвалює лікар.

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Міністерство охорони здоров'я просить тимчасово припинити планові госпіталізації в Україні у зв'язку з можливими аварійними відключеннями електро-, тепло- та водопостачання. Відповідний документ МОЗ Київська адміністрація вже направила до медичних закладів столиці. Про це повідомляє українська агенція РБК.

Оглядачі цитують коментарі керівниці пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталії Вишневської, яка пояснила, в чому полягає прохання МОЗ і як це позначиться на здоров'ї українських громадян. За її словами, не йдеться про розпорядження МОЗ, а лише про рекомендацію обмежити за можливості планові госпіталізації.

[ + – ] Лист МОЗ України

"Важливо зазначити, що рішення про плановість госпіталізації ухвалює лікар. Водночас є окремі стани — не ургентні, коли, наприклад, зволікання навіть із плановим лікуванням може ускладнити лікування певної патології пізніше. Тоді лікар може ухвалювати рішення про госпіталізацію", — зазначила Вишневська, додавши при цьому, що таку практику вже відпрацювали під час спалаху COVID-19.

У листі також міститься прохання перевірити можливість використання в лікарнях резервних джерел живлення, палива, тепла, водопостачання (наявність резервуарів питної та технічної води), а також перевірити запаси необхідних лікарських засобів.

Раніше повідомлялося, що згідно з ухвалою Кабміну, українці з інвалідністю більше не мають права перетинати кордон України на підставі довідки медико-санітарної експертизи. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, мобілізація чоловічого населення в Україні спровокувала виникнення в деяких осіб бажання "заробити" на забороні виїзду за кордон.

Віктор Ляшко 25 листопада заявив про те, що лікарні в Україні не закриватимуться на час блекауту в разі повторних ударів по енергетичній системі країни. Водночас медичним установам слід оптимізувати використання приміщень і сконцентрувати все на менших площах.