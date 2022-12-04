В Украине могут временно прекратить плановые госпитализации, — Минздрав

В условиях аварийных отключений электричества Министерство здравоохранения рекомендует ограничить госпитализацию пациентов. Однако решение о госпитализации в итоге принимает врач.

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Министерство здравоохранения просит временно прекратить плановые госпитализации по Украине в связи с возможными аварийными отключениями элетро- тепло и водоснабжения. Соответствующий документ Минздрава Киевская администрация уже направила в медицинские учреждения столицы. Об этом сообщает украинское агентство "РБК".

Обозреватели цитируют комментарии руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, которая пояснила, в чем заключается просьба Минздрава, и как это отразиться на здоровье украинских граждан. По ее словам, речь не идет о распоряжении Минздрава, а лишь о рекомендации ограничить по возможности плановые госпитализации.

[ + – ] Письмо Минздрава Украины

"Важно отметить, что решение о плановости госпитализации принимает врач. В то же время есть отдельные состояния — не ургентные, когда, например, промедление даже с плановым лечением может осложнить лечение определенной патологии позже. Тогда врач может принимать решение о госпитализации", — отметила Вишневская, добавив при этом, что такая практика уже была отработана во время вспышки COVID-19.

В письме также содержится просьба проверить возможность использования в больницах резервных источников питания, топлива, тепла, водоснабжения (наличие резервуаров питьевой и технической воды), а также проверить запасы необходимых лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что согласно постановлению Кабмина, украинцы с инвалидностью больше не имеют права пересекать границу Украины на основании справки медико-санитарной экспертизы. По слова министра здравоохранения Виктора Ляшко, мобилизация мужского населения в Украине спровоцировала возникновение у некоторых лиц желание "подзаработать" на запрете выезда за границу.

Виктор Ляшко 25 ноября заявил о том, что больницы в Украине не будут закрываться на время блэкаута в случае повторных ударов по энергетической системе страны. В то же время медицинским учреждениям следует оптимизировать использование помещений и сконцентрировать все на меньших площадях.