Блэкаут в Украине: Минздрав рассказал, будут ли работать больницы без света

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в медицинских учреждениях сконцентрируют все на меньших площадях. Это позволит легче пройти осенне-зимний период в условиях российского вторжения.

Related video

Больницы в Украине не будут закрываться во время блэкаута в случае повторных российских атак по энергетике. Однако медицинским учреждениям нужно сократить количество помещений, которые используются. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По его словам, некоторые больницы пересмотрят подход и оптимизируют использование помещений, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях. Это позволит легче пройти осенне-зимний период в условиях полномасштабного вторжения России.

"Когда меньше площадь, ее проще отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения", — отметил он.

Кроме того, Минздрав определил два вида клиник:

которые могут работать без центрального теплоснабжения;

которые могут работать без центрального тепло и водоснабжения.

Именно в этих больницах сформируется основная часть медицинских учреждений, которые будут предоставлять помощь в сложный осенне-зимний период.

"Мы понимаем, что в этих больницах на 100% будет работать все оборудование, которое будет подключаться к энергоснабжению", — заявил Ляшко.

Напомним, 24 ноября СМИ узнали, что есть 3 сценария отключения электричества в Украине в случае повторных массированных ракетных ударов России. Худший вариант произойдет, если ВС РФ ударят по распределительным устройствам АЭС. Тогда блэкаут в Украине может затянуться на неделю.

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что по данным опросов, большинство украинцев готовы жить без света и воды 2-3 года. Однако они хотят знать, что Россию ждет поражение в войне, а Украина станет частью европейского общества.

По данным разведки, Россия нанесет следующий массированный ракетный удар примерно через неделю. В ГУР заявили, что Москва продолжит это делать, ведь ее цель — заставить Киев пойти на переговоры.