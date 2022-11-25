Блекаут в Україні: МОЗ розповіло, чи працюватимуть лікарні без світла

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що у медичних закладах сконцентрують усе на менших площах. Це дозволить легше пройти осінньо-зимовий період в умовах російського вторгнення.

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Лікарні в Україні не закриватимуться під час блекауту у разі повторних російських атак з енергетики. Однак медичним установам слід скоротити кількість приміщень, що використовуються. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, деякі лікарні переглянуть підхід та оптимізують використання приміщень, щоб сконцентрувати все на менших площах. Це дозволить легше пройти осінньо-зимовий період за умов повномасштабного вторгнення Росії.

"Коли менша площа, її простіше опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", — зазначив він.

Крім того, МОЗ визначило два види клінік:

які можуть працювати без центрального теплопостачання;

які можуть працювати без центрального тепло та водопостачання.

Саме в цих лікарнях сформується основна частина медичних закладів, які надаватимуть допомогу у складний осінньо-зимовий період.

"Ми розуміємо, що в цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання", — заявив Ляшко.

Нагадаємо, 24 листопада ЗМІ дізналися, що є 3 сценарії відключення електрики в Україні у разі повторних масованих ракетних ударів Росії. Найгірший варіант станеться, якщо ЗС РФ ударять по розподільних пристроях АЕС. Тоді блекаут в Україні може затягтися на тиждень.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що за даними опитувань, більшість українців готові жити без світла та води 2-3 роки. Однак вони хочуть знати, що на Росію чекає поразка у війні, а Україна стане частиною європейського суспільства.

За даними розвідки, Росія завдасть наступного масованого ракетного удару приблизно через тиждень. У ГУР заявили, що Москва продовжить це робити, адже її мета — змусити Київ піти на переговори.