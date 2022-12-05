Від морозів до -14 до аномального тепла: якою буде погода в Україні на початку тижня (фото)

На зміну суворим морозам в Україну прийде аномальне потепління, завдяки якому повітря в деяких регіонах прогріється до +14.

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Поточний тиждень запам'ятається погодними гойдалками — від морозів -14 градусів до аномального тепла. Фокус в одному матеріалі зібрав прогнози погоди та розповів, до чого слід готуватися українцям.

Погода в Україні — прогноз від Ігоря Кібальчича

За словами синоптика, значне зниження температури повітря в Україні пояснюється приходом холодного повітря арктичного походження.

5-6 грудня опади у вигляді мокрого снігу очікуються лише на крайньому заході. Середня температура повітря вночі становитиме від -5 до -10 градусів, а у північних та східних регіонах — до -14 градусів. Вдень повітря прогріється до -1, а в західних та південних областях — від нуля до +5.

7 грудня опади у вигляді дощів зі снігом пройдуть у північних та південних областях. Температура повітря, за словами синоптика, поступово збільшиться: вночі від -5 до нуля, а вдень – до +3. В Одеській та Закарпатській областях повітря прогріється до +7 градусів.

Морозна погода поки що збережеться у північних та східних регіонах: вночі стовпчики термометрів показуватимуть до -14 градусів, вдень мінімальна температура становитиме до -7 градусів.

8 грудня погода в Україні кардинально відрізнятиметься від попередніх днів. Ігор Кібальчич прогнозує аномальне тепло на півдні країни — вдень повітря прогріється до +12 градусів.

Мокрий сніг та дощі очікуються у західних, центральних та південних областях. Середня температура повітря Україною — від -5 до +6 градусів.

Аномальне тепло синоптик прогнозує на кінець тижня. Через дію теплих південних мас температура повітря у південних та центральних регіонах сягатиме від +7 до +13 градусів.

Погода в Україні — прогноз від Укргідрометеоцентру

6 грудня, за даними синоптиків, опади очікуються лише у західних областях країни. На сході України вночі будуть морози до -12, а вдень потеплішає до -9.

Нічні морози від -2 до -8 синоптики також прогнозують у центральних, північних та південних регіонах. Середня денна температура країною — від -3 до +5.

[ + – ] Опади очікуються лише у західних областях країни

7 грудня очікується аналогічна погода в Україні, лише опади у вигляді снігу та дощів перейдуть з західних на центральні та північні області. Морози до -10 прогнозують лише на сході, а вдень у Криму синоптики обіцяють +10 градусів.

Аномально тепла погода в Україні, як йдеться у прогнозі Укргідрометеоцентру, утримається також 8 грудня. На півдні країни очікується до +14 градусів.

Опади у вигляді дощів із мокрим снігом частково торкнуться західних та східних областей. Середня денна температура в Україні, за винятком південного напрямку, становитиме від -1 до +4.

Фокус 4 грудня публікував прогноз погоди в Україні на початок робочого тижня та розповідав, коли до країни повернеться тепло.

Також повідомлялося, що 18 листопада Карпати накрив потужний буран, через який товщина снігового покриву зросла до 60 сантиметрів.