От морозов в -14 до аномального тепла: какой будет погода в Украине в начале недели (фото)

На смену суровым морозам в Украину придет аномальное потепление, благодаря которому воздух в некоторых регионах прогреется до +14.

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Текущая неделя запомнится погодными качелями — от морозов в -14 градусов до аномального тепла. Фокус в одном материале собрал прогнозы погоды и рассказал, к чему следует готовиться украинцам.

Погода в Украине — прогноз от Игоря Кибальчича

По словам синоптика, существенное снижение температуры воздуха в Украине объясняется приходом холодного воздуха арктического происхождения.

5-6 декабря осадки в виде мокрого снега ожидаются только на крайнем западе. Средняя температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, а в северных и восточных регионах — до -14 градусов. Днем воздух прогреется до -1, а в западных и южных областях — от нуля до +5.

7 декабря осадки в виде дождей со снегом пройдут в северных и южных областях. Температура воздуха, по словам синоптика, постепенно повысится: ночью от -5 до нуля, а днем – до +3. В Одесской и Закарпатской областях воздух прогреется до +7 градусов.

Морозная погода пока сохранится в северных и восточных регионах: ночью столбики термометров будут показывать до -14 градусов, днем минимальная температура составит до -7 градусов.

8 декабря погода в Украине будет кардинально отличаться от предыдущих дней. Игорь Кибальчич прогнозирует аномальное тепло на юге страны — днем воздух прогреется до +12 градусов.

Мокрый снег и дожди ожидаются в западных, центральных и южных областях. Средняя температура воздуха по Украине — от -5 до +6 градусов.

Аномальное тепло синоптик также прогнозирует на конец недели. Из-за действия теплых южных масс температура воздуха в южных и центральных регионах будет достигать от +7 до +13 градусов.

Погода в Украине — прогноз от Укргидрометеоцентра

6 декабря, по данным синоптиков, осадки ожидаются только в западных областях страны. На востоке Украины ночью будут морозы до -12, а днем "потеплеет" до -9.

Ночные морозы от -2 до -8 синоптики также прогнозируют в центральных, северных и южных регионах. Средняя дневная температура по стране — от -3 до +5.

[ + – ] Осадки ожидаются только в западных областях страны

7 декабря ожидается аналогичная погода в Украине, только осадки в виде снега и дождей перейдут с западных на центральные и северные области. Морозы до -10 прогнозируют только на востоке, а днем в Крыму синоптик обещают до +10 градусов.

Аномально теплая погода в Украине, как говорится в прогнозе Укргидрометеоцентра, сохранится также 8 декабря. На юге страны днем ожидается до +14 градусов.

Осадки в виде дождей с мокрым снегом частично затронут западные и восточные области. Средняя дневная температура по Украине, за исключением южного направления, составит от -1 до +4.

Фокус 4 декабря публиковал прогноз погоды в Украине на начало рабочей недели и рассказывал, когда в страну вернется тепло.

Также сообщалось, что 18 ноября Карпаты накрыл мощный буран, из-за которого толщина снежного покрова выросла до 60 сантиметров.